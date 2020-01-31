Танцы, физкультура и рисование. Клуб «Активное долголетие» открылся в Шатуре

В Шатуре открылся клуб «Активное долголетие». Сейчас там занимаются уже 200 пенсионеров, сообщила пресс-служба администрации городского округа. Людям старшего возраста помогают укреплять здоровье, находить новых друзей, просто весело проводить время — и все это бесплатно.

У Ольги Будановой — трое внуков, но занята она не только ими. Член клуба «Активное долголетие» успевает сходить на танцы, позаниматься скандинавской ходьбой и йогой. В перерывах — творческое рисование и вязание. Пенсионерка признается, что о болезнях времени думать нет. Поэтому в свои 68 женщина «серебряного возраста» полна сил и энтузиазма.

«Я вообще в корсете хожу, но так как я сейчас занимаюсь танцами, я порой его ищу дома! Это говорит о чем-то? Говорит! И вообще, поднимается тонус, прибавляется здоровье», — поделилась Ольга Буданова.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

Сейчас в клубе «Активное долголетие» в Шатуре занимается более 200 человек, но новичкам здесь всегда рады. Пенсионеры могут выбрать себе любое занятие: это может быть дыхательная гимнастика, плавание, бисероплетение или пение. Юрий Митрохин, выйдя на пенсию, решил свободное время посвятить ансамблю, и теперь вместе с женской частью коллектива «Сударушки» выступает на праздниках.

«Это же песня, она человеку жить и любить помогает, как говорится! А потом дыхание, легкие развиваются — все это естественно. Движение — жизнь! Это очень правильно и очень нужно», — подчеркивает Юрий Митрохин.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

В Шатуре филиалы клуба открыты во дворцах спорта. В так называемые «добрые часы» пенсионеры могут бесплатно посещать бассейн. В Доме культуры имени Нариманова работают кружки по интересам.

В библиотеке специалисты помогают пожилым людям подружиться с компьютером. Раз в неделю — выезд в соседние районы: представители старшего поколения посещают музеи и храмы Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Начальник Шатурского управления социальной защиты населения Олег Колесников заметил, что пожилые жители Шатуры с удовольствием ездят в другие города — так же, как и в Шатуру приезжают жители окрестных городов.

Заслуженный артист России Юрий Селиванов, участник театра Надежды Бабкиной, стал одним из почетных гостей на открытии клуба «Активное долголетие» в Шатуре.

«Эти клубы, безусловно, нужны. И сейчас самое время, когда нужно поддерживать старшее поколение. Клубы помогают продолжать и творческую жизнь, и жизнь повседневную, которую пожилые люди разбавляют вот этими самыми занятиями», — сказал Юрий Селиванов.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

В клуб «Активное долголетие» Лариса Бушкина записалась после травмы руки — врач посоветовал развивать моторику. Для этого как нельзя кстати подошло рисование. Сначала женщина дорисовывала картины коллег, а потом сама не заметила, как лечебные упражнения переросли в хобби. Из-под ее кисти вышел уже не один натюрморт, и теперь она все свободное время проводит у мольберта.

«Человек должен чем-то жить, потому что в этом возрасте нельзя просто запираться в доме, надо заново себя творить, лепить себя, реализовывать свои желания. Я думаю, что это правильно! Это дает возможность жить долго и счастливо», — пояснила Лариса Бушкина.

У проекта «Активное долголетие» есть свой портал. Работает и мобильное приложение «Социальные услуги». Там можно узнать график занятий или записаться на занятия. Если возникнут сложности, на помощь придут сотрудники Управления социальной защиты, которые покажут, как пользоваться программой.