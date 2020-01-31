Сохранит молодость и оптимизм. Клуб «Активное долголетие» открылся в Егорьевске

ИЗО, танцы, пение, кино, творческие встречи, йога и скандинавская ходьба — все это теперь доступно для жителей Егорьевска старшего возраста в клубе «Активное долголетие». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа. Все занятия проводятся бесплатно.

Клуб «Активное долголетие» в Егорьевске открылся на базе Центра культуры и досуга «Пегас» по адресу: улица Карла Маркса, дом № 1.

«Сегодня мы открываем клуб для пожилых людей, куда вы можете приходить, общаться, заниматься любимым делом, расширять свой кругозор», — сказал глава муниципалитета Александр Гречищев на церемонии открытия клуба.

По его словам, очень важно, чтобы после выхода на заслуженный отдых люди старшего поколения продолжали вести активный образ жизни, принимали участие в делах округа, приобретали новые навыки и знания, которые помогут им идти в ногу со временем.

Одноэтажное теплое и светлое здание участникам программы «Активное долголетие» сразу понравилось. Актовый зал, помещение для занятий танцами, комнаты для кружковой работы пустовать не будут. Здание клуба оборудовано и для маломобильных граждан.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

Сейчас в муниципалитете число участников программы «Активное долголетие» превысило тысячу человек. Жительница Егорьевска Галина Капустина присоединилась к ней в декабре 2019-го. Она довольна, что теперь может заниматься не только танцами, но и гимнастикой, и любимым с детства ИЗО.

«Сейчас живу одна, мои дети и четверо внуков далеко. Я так рада, что смогла преодолеть себя, выйти из дома, присоединилась к программе „Активного долголетия“. На досуге по-прежнему делаю ремонт, вяжу носочки для внуков, мастерю кукол. Но, знаете, мои куклы теперь выглядят гораздо живее и на мир смотрят веселей», — поделилась Галина Капустина.

Пожилые егорьевцы смогут играть в клубе в настольные игры, шашки, шахматы, а также танцевать, рисовать. Скоро начнутся занятия по компьютерной грамотности. Кроме того, для участников организованы туристические поездки, занятия йогой и физкультурой. Но главное — они смогут общаться и найти друзей по интересам.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

Местный житель Василий Фещенко уже более двух лет посещает клуб ветеранов «Золотой запас», и практически все члены этого клуба влились в программу «Активное долголетие».

«И все очень рады, что у нас открылся такой клуб, где каждый найдет себе дело по душе и сможет интересно, с пользой провести время. Я, например, очень люблю играть в шахматы, но дома не с кем, а здесь уже познакомился с любителями этой игры», — рассказал Василий Фещенко.

На открытие клуба приехал актер-юморист, театральный режиссер и активный участник шоу «Кривое зеркало» Михаил Церишенко. Он подчеркнул, что проект «Активное долголетие» помогает пожилым людям чувствовать себя нужными, сохранять молодость и оптимизм.

«Это первый клуб, который я открываю. Радует, что в Подмосковье, в частности в Егорьевске, пожилым уделяют особое внимание», — добавил артист.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

Проект «Активное долголетие» реализуется в округе с октября 2019 года. Ознакомиться со всеми возможностями проекта и записаться на занятия можно на портале программы.