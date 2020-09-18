Клуб «Активное долголетие» открыли в Серпухове. Он стал пятидесятым в Подмосковье

В Серпухове открыли клуб «Активное долголетие». Это пятидесятый клуб в Подмосковье. До конца года они появятся в каждом округе. Об этом рассказала пресс-служба Министерства социального развития региона.

У пенсионеров Серпухова появился свой клуб «Активное долголетие».

«17 сентября в Серпухове открылся клуб „Активное долголетие“. Это 50-й клуб в Подмосковье. До конца года мы планируем открыть такие клубы во всех городских округах региона», — сказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Программа для пенсионеров «Активное долголетие» реализуется в регионе с прошлого года. В клубах жители Подмосковья старшего поколения занимаются скандинавской ходьбой, посещают бассейн, компьютерные курсы, дыхательной гимнастикой, творчеством, пением, танцами, вязанием и многим другим.

Также для участников программы устраивают экскурсии по главным достопримечательностям региона, возят в театр.

Все активности и кружки абсолютно бесплатные. Чтобы стать участником программы, нужно зайти на портал dolgoletie.mosreg.ru или через приложение «Соцуслуги».