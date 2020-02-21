Клуб «Активное долголетие» открыли в Озерах. Там будут заниматься йогой и готовить экскурсии

В городском округе Озеры в рамках губернаторского проекта открыли клуб «Активное долголетие». Он будет работать на базе Озерского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Люди старшего поколения смогут заниматься в нем разными видами активности от спорта до творчества. Об этом рассказала глава городского округа Озеры Алла Черкасова.

По словам Аллы Черкасовой, много новых возможностей открывает для озерчан проект губернатора «Активное долголетие», он позволяет разнообразить досуг старшего поколения и получить новые знания.

«Наш клуб „Активное долголетие“ будет работать на базе Озерского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, который находится по адресу: улица Красные Озеры, дом 31», — рассказала глава городского округа Озеры Алла Черкасова.

Источник фото: телеканал «360»

Председатель Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Московской областной Думы Андрей Голубев отметил, что клуб «Активное долголетие» должен стать основной площадкой притяжения озерчан старшего поколения. Он подчеркнул, что эта мера поддержки очень востребована, поэтому данное направление необходимо развивать.

Источник фото: телеканал «360»

Представители клуба смогут заниматься скандинавской ходьбой, йогой, физкультурой, танцами, пением, творчеством, а также изучать компьютерную грамотность, смотреть фильмы и посещать бассейн. Также для них будут организовывать экскурсии по культурным и историческим местам Подмосковья. Многие из участников проекта уже успели оценить занятия, которые проходят на бесплатной основе.

В настоящее время в проект губернатора «Активное долголетие» в Озерах включились более 230 озерчан серебряного возраста. Новичкам здесь всегда рады. На открытии клуба бабушкам и дедушкам, решившим разнообразить свой досуг, а также очень активно проявившим себя вручили благодарственные письма от главы округа. Депутат Московской областной Думы Андрей Голубев презентовал термопот, чтобы на посиделках в дружеской компании или на экскурсии согревал горячий чай.

В преддверии Дня защитника Отечества на праздничном мероприятии глава городского округа Озеры Алла Черкасова вручила ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, первые памятные медали в честь «75-летия Победы в Великой Отечественной войне».

Источник фото: телеканал «360»

На торжественном мероприятии прозвучали музыкальные номера и творческие подарки от представителей клуба «Активное долголетие». В зале царила теплая и дружеская атмосфера.

Программа «Активное долголетие», которая заработала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, создана для того, чтобы пенсионеры могли укреплять здоровье, находить новых друзей и просто весело проводить время. И все это абсолютно бесплатно.

Источник фото: телеканал «360»

Выступая с обращением к жителям Подмосковья, губернатор Андрей Воробьев отметил, что программа «Активное долголетие» должна быть реализована в каждом муниципалитете.