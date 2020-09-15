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    15 сентября 2020, 20:30

    Клуб «Активное долголетие» откроют в Серпухове. Пенсионеры смогут заниматься танцами и творчеством

    Алена Собкалова

    В Серпухове 17 сентября откроют клуб «Активное долголетие». Там будут проводить бесплатные занятия для пенсионеров. Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
    Клуб «Активное долголетие» откроют в Серпухове. Пенсионеры смогут заниматься танцами и творчеством

    Торжественное открытие клуба пройдет в городской библиотеке имени А. П. Чехова. Начало в 12 часов дня. На мероприятии проведут мастер-классы по йоге, живописи, танцам и пению. Для гостей выступит вокальная народная группа «Прялица».

    В клубе пенсионеры смогут заниматься скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой, танцами и творчеством. Все занятия будут проводиться бесплатно. Узнать расписание и записаться можно на портале dolgoletie.mosreg.ru.

    Также для людей старшего поколения будут организовывать экскурсии.

    Занятия для пенсионеров возобновились 1 августа. Они проходили на свежем воздухе. А уже с 15 августа открыли свои двери клубы «Активное долголетие» и занятия снова стали проводить в помещениях. Туристические поездки по Подмосковью возобновили с 24 августа.

    Проект «Активное долголетие» создан для старшего поколения. Там пенсионеры могут проводить время с пользой для души и тела.

    Новости SMI.FM