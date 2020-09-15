Клуб «Активное долголетие» откроют в Серпухове. Пенсионеры смогут заниматься танцами и творчеством
Торжественное открытие клуба пройдет в городской библиотеке имени А. П. Чехова. Начало в 12 часов дня. На мероприятии проведут мастер-классы по йоге, живописи, танцам и пению. Для гостей выступит вокальная народная группа «Прялица».
В клубе пенсионеры смогут заниматься скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой, танцами и творчеством. Все занятия будут проводиться бесплатно. Узнать расписание и записаться можно на портале dolgoletie.mosreg.ru.
Также для людей старшего поколения будут организовывать экскурсии.
Занятия для пенсионеров возобновились 1 августа. Они проходили на свежем воздухе. А уже с 15 августа открыли свои двери клубы «Активное долголетие» и занятия снова стали проводить в помещениях. Туристические поездки по Подмосковью возобновили с 24 августа.
Проект «Активное долголетие» создан для старшего поколения. Там пенсионеры могут проводить время с пользой для души и тела.