Клуб «Активное долголетие» откроют в Серпухове. Пенсионеры смогут заниматься танцами и творчеством

В Серпухове 17 сентября откроют клуб «Активное долголетие». Там будут проводить бесплатные занятия для пенсионеров. Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Торжественное открытие клуба пройдет в городской библиотеке имени А. П. Чехова. Начало в 12 часов дня. На мероприятии проведут мастер-классы по йоге, живописи, танцам и пению. Для гостей выступит вокальная народная группа «Прялица».

В клубе пенсионеры смогут заниматься скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой, танцами и творчеством. Все занятия будут проводиться бесплатно. Узнать расписание и записаться можно на портале dolgoletie.mosreg.ru.

Также для людей старшего поколения будут организовывать экскурсии.

Занятия для пенсионеров возобновились 1 августа. Они проходили на свежем воздухе. А уже с 15 августа открыли свои двери клубы «Активное долголетие» и занятия снова стали проводить в помещениях. Туристические поездки по Подмосковью возобновили с 24 августа.

Проект «Активное долголетие» создан для старшего поколения. Там пенсионеры могут проводить время с пользой для души и тела.