Клуб «Активное долголетие» откроют в Дзержинском. Пенсионерам подарят экскурсионный автобус

Клуб «Активное долголетие» откроется в общественном центре имени Ярослава Смелякова в Дзержинском в этом году. Участниками программы в городском округе уже стали более 400 жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Программа «Активное долголетие» с первых дней работы нашла отклик в сердцах старшего поколения Дзержинского. Как рассказала глава муниципального образования Людмила Иванова, пенсионеры с удовольствием занимаются йогой, танцами, пением, рисованием, плаванием.

«В нашем городе проживают более 11 тысяч человек пенсионного возраста. Из них более 400 человек стали участниками программы „Активное долголетие“», — уточнила глава Дзержинского. По словам Людмилы Ивановой, самыми востребованными направлениями стали плавание и скандинавская ходьба, а также посещение художественной и танцевальной студий.

Источник фото: администрация городского округа Дзержинский

Вместе с тем глава городского округа заметила, что сейчас в городе работает только один бассейн, принимающий участников программы «Активное долголетие» три раза в неделю, и этого недостаточно.

«Мы провели предварительные переговоры с нашим градообразующим предприятием — ФЦДТ «Союз» — для предоставления в рамках программы бассейна профилактория. Я думаю, этот вопрос в скором времени будет решен. Наша задача — максимально удовлетворить запросы участников проекта, не допускать ожидания более одного месяца на выбранные активности», — пояснила Людмила Иванова.

Источник фото: администрация городского округа Дзержинский

Бесплатное посещение подмосковных выставок и музеев также пользуется большим спросом среди жителей Дзержинского серебряного возраста. За пять месяцев работы программы пенсионеры съездили на более чем 20 экскурсий по городам региона.

Людмила Иванова пообещала во втором квартале 2020 года предоставить комфортабельный автобус с логотипом «Активного долголетия» на 50 посадочных мест для участников программы.

Источник фото: администрация городского округа Дзержинский

Глава муниципалитета особо отметила необходимость открыть клуб «Активное долголетие», где люди смогли бы собираться, пить чай, общаться по душам, проводить литературные вечера. «Мы уже подобрали специальное помещение, оно расположено в здании библиотеки — общественного центра имени Ярослава Смелякова», — добавила Людмила Иванова.

Сейчас помещение готовят к ремонту. В 2020 году власти планируют увеличить число участников проекта «Активное долголетие» на 50%. Расширится и список активностей — в нем появятся курсы английского языка и декоративно-прикладного творчества.

Источник фото: администрация городского округа Дзержинский

Местная жительница и активная участница проекта «Активное долголетие» Вера Ивановна поблагодарила организаторов за внимание и бережное отношение. «С удовольствием хожу практически на все занятия, получая много удовольствия и бодрости. Очень нравится посещать уроки рисования и занятия спортом, особенно скандинавскую ходьбу, а также экскурсии по городам области, из этих поездок я каждый раз узнаю что-то новое», — поделилась впечатлениями Вера Ивановна.

Программа «Активное долголетие» стартовала осенью прошлого года. Она разработана для людей старшего поколения в рамках реализации нацпроекта «Демография». «Активное долголетие» — это возможность бесплатно посещать спортивные и творческие занятия, обучаться компьютерной грамотности, совершать еженедельные экскурсионные поездки, а также получать диспансерное медицинское обслуживание.