Клуб «Активное долголетие» откроется в Луховицах. Пенсионеры смогут попеть песни и поиграть в настольные игры

Клуб «Активное долголетие» откроется на на базе Луховицкого комплексного центра социального обслуживания населения. Люди старшего возраста смогут заниматься спортом, творчеством, пением, танцами, смотреть фильмы, посещать компьютерные курсы, играть в настольные спортивные игры и принимать участие в различных мастер-классах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

В день открытия клуба «Активное долголетие» в Луховицах пройдут мастер-классы по танцам, компьютерной грамотности, творчеству, настольным спортивным играм, по дыхательной гимнастике, по приготовлению глинтвейна, чая и горячего шоколада.

Люди серебряного возраста смогут общаться, хорошо и с пользой проводить время, знакомиться друг с другом и находить единомышленников. Сейчас в луховицком клубе — 55 человек, но ожидается, что это число будет расти.

Особым спросом у людей старшего поколения пользуются экскурсии в другие города. Недавно участники проекта «Активное долголетие» ездили в Зарайск. Там они посетили Зарайский кремль, Иоанно-Предтеченский собор и прогулялись по территории святого источника «Белый колодец». Следующая поездка была в Воскресенск, с посещением усадьбы Кривякино и обзорной экскурсией по городу.

«Мы очень довольны, что бесплатно в хорошей компании можем выехать куда-то, посмотреть достопримечательности. Нам, пенсионерам, ходить особо некуда, но мы очень энергичные и с радостью откликаемся на призыв к активному отдыху! Спасибо губернатору за замечательный проект», — поблагодарила пенсионерка Анна Мелихова.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

Татьяна Петрова вышла на пенсию год назад, и сразу вступила в программу «Активное долголетия» вместе с подругами. «В шутку коротко называем себя ЮнПин, что значит „Юные пенсионеры“. Пользуемся возможностями сходить в бассейн, на дискотеки. Тут новые знакомства, весело!» — поделилась Татьяна Петрова.

Проект «Активное Подмосковье» в Луховицах стартовал 1 октября 2019 года. Как рассказала замдиректора по социальным вопросам комплексного центра социального обслуживания Светлана Шустова, участники ходили на дыхательную гимнастику, танцы, пение. Но официальное открытие клуба позволит объединить различные направление в одно, скоординировать работу.

«Кроме того, с открытием клуба появится много нового и интересного: караоке, спортивные и настольные игры, совместный просмотр кинофильмов. Мы хотим охватить большее количество людей и сделать так, что бы из года в год они оставались в нашем клубе, вовлекали в него друзей и соседей своего возраста», — добавила Светлана Шустова.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

Глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков особо подчеркнул, что нужно делать все возможное, чтобы ветераны и пенсионеры чувствовали заботу, внимание и уважение, потому что они заслуживают этого, как никто другой.

«Именно эти люди вложили все свои силы, молодость, здоровье в то, чтобы наш городской округ развивался и процветал. Мы организуем различные мероприятия: экскурсии, занятия спортом, в том числе скандинавской ходьбой и плаваньем, вечера встреч. Это делается, чтобы пожилые люди не чувствовали себя брошенными и ненужными, чтобы они не сидели дома взаперти, оставаясь один на один с собой, а могли общаться», — сделал акцент Владимир Барсуков.

Глава Луховиц отметил, что радость общения — это один из важных аспектов здоровой и долгой жизни. «Вовлечение людей старшего возраста в занятие физической культурой и спортом, в интересные дела и поездки — очень важная работа, которую мы, безусловно, будем продолжать», — пообещал Владимир Барсуков.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

Клубы «Активное долголетие» открываются в Подмосковье» в рамках губернаторского проекта с осени прошлого года. Пенсионеры и лица предпенсионного возраста посещают занятия бесплатно.