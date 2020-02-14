    14 февраля 2020, 15:48

    Клуб «Активное долголетие» откроется в Луховицах. Пенсионеры смогут попеть песни и поиграть в настольные игры

    Андрей Зуев, Юлия Смирнова

    Клуб «Активное долголетие» откроется на на базе Луховицкого комплексного центра социального обслуживания населения. Люди старшего возраста смогут заниматься спортом, творчеством, пением, танцами, смотреть фильмы, посещать компьютерные курсы, играть в настольные спортивные игры и принимать участие в различных мастер-классах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
    Клуб «Активное долголетие» откроется в Луховицах. Пенсионеры смогут попеть песни и поиграть в настольные игры | Изображение 1
    Источник фото: администрация городского округа Луховицы

    В день открытия клуба «Активное долголетие» в Луховицах пройдут мастер-классы по танцам, компьютерной грамотности, творчеству, настольным спортивным играм, по дыхательной гимнастике, по приготовлению глинтвейна, чая и горячего шоколада.

    Люди серебряного возраста смогут общаться, хорошо и с пользой проводить время, знакомиться друг с другом и находить единомышленников. Сейчас в луховицком клубе — 55 человек, но ожидается, что это число будет расти.

    Особым спросом у людей старшего поколения пользуются экскурсии в другие города. Недавно участники проекта «Активное долголетие» ездили в Зарайск. Там они посетили Зарайский кремль, Иоанно-Предтеченский собор и прогулялись по территории святого источника «Белый колодец». Следующая поездка была в Воскресенск, с посещением усадьбы Кривякино и обзорной экскурсией по городу.

    «Мы очень довольны, что бесплатно в хорошей компании можем выехать куда-то, посмотреть достопримечательности. Нам, пенсионерам, ходить особо некуда, но мы очень энергичные и с радостью откликаемся на призыв к активному отдыху! Спасибо губернатору за замечательный проект», — поблагодарила пенсионерка Анна Мелихова.

    Клуб «Активное долголетие» откроется в Луховицах. Пенсионеры смогут попеть песни и поиграть в настольные игры | Изображение 2
    Источник фото: администрация городского округа Луховицы

    Татьяна Петрова вышла на пенсию год назад, и сразу вступила в программу «Активное долголетия» вместе с подругами. «В шутку коротко называем себя ЮнПин, что значит „Юные пенсионеры“. Пользуемся возможностями сходить в бассейн, на дискотеки. Тут новые знакомства, весело!» — поделилась Татьяна Петрова.

    Проект «Активное Подмосковье» в Луховицах стартовал 1 октября 2019 года. Как рассказала замдиректора по социальным вопросам комплексного центра социального обслуживания Светлана Шустова, участники ходили на дыхательную гимнастику, танцы, пение. Но официальное открытие клуба позволит объединить различные направление в одно, скоординировать работу.

    «Кроме того, с открытием клуба появится много нового и интересного: караоке, спортивные и настольные игры, совместный просмотр кинофильмов. Мы хотим охватить большее количество людей и сделать так, что бы из года в год они оставались в нашем клубе, вовлекали в него друзей и соседей своего возраста», — добавила Светлана Шустова.

    Клуб «Активное долголетие» откроется в Луховицах. Пенсионеры смогут попеть песни и поиграть в настольные игры | Изображение 3
    Источник фото: администрация городского округа Луховицы

    Глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков особо подчеркнул, что нужно делать все возможное, чтобы ветераны и пенсионеры чувствовали заботу, внимание и уважение, потому что они заслуживают этого, как никто другой.

    «Именно эти люди вложили все свои силы, молодость, здоровье в то, чтобы наш городской округ развивался и процветал. Мы организуем различные мероприятия: экскурсии, занятия спортом, в том числе скандинавской ходьбой и плаваньем, вечера встреч. Это делается, чтобы пожилые люди не чувствовали себя брошенными и ненужными, чтобы они не сидели дома взаперти, оставаясь один на один с собой, а могли общаться», — сделал акцент Владимир Барсуков.

    Глава Луховиц отметил, что радость общения — это один из важных аспектов здоровой и долгой жизни. «Вовлечение людей старшего возраста в занятие физической культурой и спортом, в интересные дела и поездки — очень важная работа, которую мы, безусловно, будем продолжать», — пообещал Владимир Барсуков.

    Клуб «Активное долголетие» откроется в Луховицах. Пенсионеры смогут попеть песни и поиграть в настольные игры | Изображение 4
    Источник фото: администрация городского округа Луховицы

    Клубы «Активное долголетие» открываются в Подмосковье» в рамках губернаторского проекта с осени прошлого года. Пенсионеры и лица предпенсионного возраста посещают занятия бесплатно.