Подмосковье 06 февраля 2023, 14:20 Клуб «Активное долголетие» объединил больше 6 тысяч жителей Красногорска за три года

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Участники «Активного долголетия» из Красногорска отметили трехлетие работы своего клуба. За это время более шести тысяч местных жителей пенсионного возраста побывали на творческих и спортивных занятиях, экскурсиях и праздниках.

В Министерстве социального развития Московской области рассказали, что за три года красногорский клуб объединил больше шести тысяч участников. Долголеты бесплатно посетили 16 тысяч мероприятий по всему региону. С каждым годом проект набирает все большую популярность у жителей.

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Клуб «Активное долголетие» был организован по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Проект включает больше 30 активностей, мероприятий и занятий разных направлений. В Подмосковье открыты 64 ячейки «Активного долголетия».

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