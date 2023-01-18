Подмосковье 18 января 2023, 23:15 Клонированная корова из Подмосковья родила теленка. Это первый в России потомок животного «из пробирки»

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В Подольске чуть больше двух недель назад родился обычный на первый взгляд теленок симментальской породы. Но на самом деле это животное уникально — ведь это первый потомок клонированной в 2020 году коровы.

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«Она такая же, как все. И в этом как раз ее абсолютная не- особенность, потому что важно, что она родилась, в первую очередь — от кого, а не какая», — говорит заведующая лабораторией экспериментальной эмбриологии Галина Сингина.

Мама теленка — Цветочек — появилась из пробирки в апреле 2020 года. Это абсолютно нормальное животное, которое, как подтвердилось, может иметь потомство.

«Это даже не радость, а облегчение от того, что этот этап пройден, все делалось не зря», — отметила Галина Сингина.

Клонированием в наше время уже никого не удивишь. К примеру, всем известная овечка Долли появилась еще в 1996 году. Но то было банальным копированием, а вот Цветочек — животное с отредактированным геномом, улучшенная версия коровы.

«Задача в создании генетически устойчивых животных. В данном случае технология клонирования, базовая для геномного редактирования, позволит быстро сделать нужную модификацию, быстро ввести ее в популяцию и получать нужных нам животных. Это в большей степени — технология будущего», — сказала директор ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста Наталия Зиновьева.

Таким способом клонирования можно спасти и усовершенствовать целые популяции. Соматические клетки, которые используют в технологии, хранятся до 50 лет.

Потомка клона назвали Декабристка. Это символично, ведь она родилась 30 декабра. Обычная здоровая телочка, вес 40 килограммов. И именно то, что она появилась на свет так естественно, несмотря на происхождение своей матери — и есть прорыв.

«Почему это знаковое событие для научной сферы Подмосковья и всей Российской Федерации и без преувеличения — мировой науки. Это значит, что технология геномного редактирования имеет право на существование, развитие и масштабирование. Это в первую очередь связано с нашей первой задачей — обеспечение продовольственной безопасности Московской области и России», — сказал курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Помимо этого, такая технология клонирования приближает ученых к важнейшей задаче — научиться редактировать геном так, чтобы коровы смогли давать гипоаллергенное молоко.

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