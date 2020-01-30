Остерегайтесь подделок: клон Мосэнергосбыта продал счетчики жителям Химок втридорога

В Химках обнаружили фирму, подражающую государственной компании «Мосэнергосбыт». Жители пожаловались, что ее сотрудники продают счетчики гораздо дороже их себестоимости. Разбирался в истории корреспондент «360».

В доме на улице Нахимова одну из жительниц уговорили заменить исправный счетчик на новый. При это заплатить за него пришлось почти восемь тысяч рублей. Пенсионерка Лидия Петровна рассказала: установили его сотрудники Мосэнергосбыта. Но не государственной, а частной фирмы.

Источник фото: телеканал «360»

Всем известный Мосэнергосбыт — акционерное общество. Его сотрудники устанавливают или меняют счетчики электроэнергии по заявке жителей. Ее компания-клон, кстати, является официально зарегистрированной фирмой. Ее легко найти на сайте налоговой.

Именно этот факт стал решающим для пенсионерки Лидии Петровны. И она купила новый счетчик, отдав за него большую часть пенсии.

Источник фото: телеканал «360»

«Я вот поддалась как-то. Мне сыновья говорят: мам, как только разговор зашел о деньгах, как ты так могла сказать. <…> У нее черная папка была с документами, ну там все вот эти бланки, вот так открыла, и у нее логотип был: Мосэнерго», — поделилась женщина.

Клон Мосэнергосбыта по закону имеет право осуществлять рекламную деятельность и продавать товары. А также производить электромонтажные работы.

Источник фото: телеканал «360»

«Я являюсь инженером-электриком, то есть я являюсь самозанятым, я сотрудничаю с организацией ООО „Мосэнергосбыт“, с обществом с ограниченной ответственностью, которое находится по адресу Колонцова, дом № 5. Соответственно, я обратился к этой организации, чтобы она прорекламировала мои услуги. Данная организация прорекламировала мои услуги, и я пришел, и населению — у нас бригада самозанятых — мы оказали услуги по замене приборов учета электроэнергии», — рассказал Николай Терехович, инженер-электрик ООО «Мосэнергосбыт».

Так что же делать?

Поставить на учет счетчик компания не может. А значит, государственная ресурсоснабжающая организация не будет получать сведения о потраченной жителями электроэнергии. Только это выясняется тогда, когда дело уже сделано. Но и тут не придерешься. Ничего противозаконного фирма-клон вроде и не делает.

«Я полагаю, что, даже если вы обратитесь в полицию, то будет ответ, что это гражданско-правовые отношения, и будет отказано в возбуждении уголовного дела на этом основании. Так как услуга оказана, счетчик установлен, это договорные правоотношения и факт их нарушения нужно доказывать в суде», — прокомментировал Максим Морозов, партнер юридической компании «КМК».

Источник фото: телеканал «360»

По словам Максима Морозова, в его практике было так, что получалось вернуть финансы, но на судебные процессы уходит довольно много денег, сил и нервов. Поэтому лучше всего избежать такой ситуации. Самый простой способ — посмотреть в платежных документах даты поверки прибора учета. Там указано время, когда нужно менять счетчик.

«Они указаны в едином платежном документе, который приходит от МосОблЕИРЦ. В верхней части стоит дата поверки учета. Здесь, как бы внимательно читая, можно понять, когда у вас заканчивается поверка. И только после этого нужно поверять. Не нужно поддаваться на уговоры организаций, которые предлагают заменить прибор учета. Он, может быть, еще не прошел межповерочный срок, менять его не нужно», — отметила Надежда Саакаян, начальник клиентского офиса МосОблЕИРЦ.

У Лидии Петровны в платежках написано — счетчик нужно менять в 2029 году. Кстати, пенсионерка сдаваться не собирается. Она уже написала жалобу в прокуратуру и собирается обращаться в суд.