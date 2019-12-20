Ключи под елку. Дети-сироты из Истры получили квартиры

Восемь детей-сирот в Истре получили квартиры. Ключи от заветного жилья им вручили в местной администрации. Всего же за 2019 год собственными квадратными метрами в муниципалитете обзавелись 11 человек.

Оксана осталась без родительской заботы в два года: мама умерла, отца девочка никогда не видела. И сейчас, открывая дверь собственной квартиры, она открывает дверь в новую, более счастливую жизнь.

«Я этого ждала очень долго на самом деле. Наконец-то это случилось. Я сразу начала думать, где и что у меня будет стоять. Не спала ночами. Думала, что я буду тут делать. В общем, планы большие», — поделилась Оксана Хомякова.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме Оксаны еще семь сирот получили ключи от квартир. У каждого из них своя история: у кого-то родителей нет, у кого-то они лишены родительских прав. Собственное уютное жилье эти ребята воспринимают как новогоднее чудо.

Вручение ключей от квартир проводится в рамках губернаторской программы обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем.

«Я хочу пожелать вам, чтобы вы были счастливы в своем новом доме. <…> Чтобы жизнь в ваших квартирах была комфортной», — сказала глава г. о. Истра Татьяна Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

Губернаторская программа действует в городском округе Истра с 2013 года. И за это время собственными квадратными метрами смогли обзавестись более 80 детей сирот. В 2019 году квартиры получили 11 человек. На эти цели ежегодно выделяются деньги из областного бюджета. Администрация также добавляет свои средства на приобретение жилья.