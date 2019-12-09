Ключи от своего жилья в 2019 году в Озерах получили восемь детей-сирот

В городском округе Озеры в 2019 году ключи от своего жилья получили восемь детей-сирот. Двое молодых людей, которым недавно исполнилось по 18 лет, готовятся к переезду сейчас. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Счастливыми обладателями однокомнатных квартир стали Дмитрий Степнов и Даниил Новиков. Вручая ключи, глава городского округа Озеры Алла Черкасова подчеркнула, что одной из главных задач власти является исполнение в полной мере всех социальных обязательств перед жителями округа.

«Это тем более важно, когда речь идет о тех, кто особенно нуждается в поддержке. В настоящее время работа по обеспечению жильем детей-сирот в нашем округе ведется последовательно и планомерно, без сбоев. Сегодняшним вручением ключей мы завершили программу этого года. Всего в 2019 году ключи от собственных квартир получили восемь детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — сделала акцент Алла Черкасова.

Глава Озер пожелала молодым людям хорошего новоселья, реализации планов и достижения целей, которые они перед собой ставят. Вместе с ключами новоселы получили памятные подарки. «Пусть эти квартиры станут для вас уютным домом и основой для создания семьи. Желаю вам состояться в жизни и всегда чувствовать поддержку близких, а также тепло домашнего очага», — сказала Алла Черкасова.

Даниил и Дима — практически соседи, квартиры для них приобретены в одном многоквартирном доме в микрорайоне имени Катукова. Планы у ребят разные, но оба очень довольны, что теперь у них есть собственное жилье.

Дмитрий Степнов планирует переехать в ближайшее время: «Квартиру посмотрел, все понравилось, уже планирую сразу переезжать и обустраиваться. Планов, конечно, много. С появлением собственной квартиры смогу их реализовать постепенно».

А вот Даниил с переездом не спешит. Планирует сначала завершить учебу и пойти служить в армию. Однако собственное жилье для него — это старт взрослой жизни: «В июне я закончу учебу, потом пойду служить, но в планах, конечно, дальнейшее обустройство жилья. А еще водительские права планирую получить, чтобы уже все было».

Источник фото: администрация городского округа Озеры

Поменять или продать квартиру новоселы пока не смогут. Жилье детям-сиротам в соответствии с действующим законодательством предоставляется по специальному договору. Это означает, что лишь через 5 лет они смогут — при желании — приватизировать и продать свою квартиру.

Таким образом государство оберегает только вступивших во взрослую жизнь юношей и девушек, чтобы их не обманули мошенники. Подобная схема получения жилья поможет избежать встречи с непорядочными риэлторами и обеспечить безопасность и сохранность полученных от государства квартир.

С начала 2019 года более 600 детей-сирот из Подмосковья получили собственное жилье. Всего ключи от квартир получат 734 человека в 63 муниципальных образованиях. На эти цели из бюджета региона выделено свыше 1,9 милиарда рублей. Работа по обеспечению детей-сирот квартирами на этот год уже полностью завершена в 44 подмосковных округах.