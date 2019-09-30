Ключи от своего жилья получили двое детей-сирот в Озерах

Еще двое детей-сирот получили ключи от собственного жилья в Озерах. Всего в 2019 году в муниципалитете обеспечат жильем семь человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Счастливыми обладателями собственных однокомнатных квартир стали Валерий Никитин и Оксана Козина. Жилье приобретено в рамках реализации программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Глава городского округа Озеры Алла Черкасова вручила ребятам ключи, подчеркнув, что это очень важное событие в жизни молодых людей.

«Мы всегда очень внимательно относимся к выбору квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Надеюсь, что эти квартиры станут для вас теплым и уютным домом, так как собственное жилье — это основа для создания семьи, для стабильной работы и полноценной жизни», — сказала Алла Черкасова и пожелала Валерию и Оксане хорошего новоселья.

Оксана Козина квартиру уже посмотрела, и сейчас девушка планирует постепенно наполнить жилье необходимой техникой. «Я бы хотела поблагодарить всех за проведенную работу, за квартиру, которую я получила. В ней сделан неплохой ремонт, классический. Потихоньку планирую покупать мебель, оборудование, посуду. Куплю — и сразу перееду», — пообещала Оксана.

Источник фото: администрация городского округа Озеры

Валерия Никитина для вручения ключей отпустили в увольнение — молодой человек несет службу в армии в рядах ВКС. Ему осталось служить 2,5 месяца. «Я рад, что меня отпустили для этого торжественного события, для меня это очень важно. Это новый этап в жизни, ведь собственное жилье очень важно для создания семьи», — прокомментировал юноша.

Ключи от квартир вручают ребятам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18-летнего возраста. Работа по обеспечению их в городском округе Озеры проводится уже не один год. Всего в этом году ключи от собственных квартир получат семь детей-сирот, шесть из них уже обеспечены жильем, еще один получит ключи в ноябре 2019 года.

Первый заместитель председателя правительства Московской области — министр образования региона Ольга Забралова напомнила, что с начала 2019 года в Подмосковье ключи от квартир получили более 400 детей-сирот.

«Всего до конца года жильем будут обеспечены 734 человека. Идем согласно плану», — сделала акцент Ольга Забралова. По ее словам, в текущем году на обеспечение детей-сирот из областного бюджета выделено в общей сложности свыше 1,9 миллиарда рублей.