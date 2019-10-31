Ключи от собственных квартир вручили двум детям-сиротам во Фрязине

Еще двое детей-сирот получили ключи от своих квартир в городском округе Фрязино. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Источник фото: администрация городского округа Фрязино

Ключи от отдельных благоустроенных однокомнатных квартир вручили Александре Новиковой и Нонне Степковой. Девушкам недавно исполнилось 18 лет. Средства на приобретение квартир были выделены из областного и местного бюджетов.

Свою квартиру Александра Новикова осмотрела вместе с бабушкой и будущим мужем. Жилплощадь для девушки стала подарком на совершеннолетие — как ребенку-сироте. В юном возрасте на ее долю выпало столько испытаний, сколько не под силу вынести и иному взрослому. Саша вспоминать об этом не хочет и не скрывает слез. Но теперь, считает Александра, будет все хорошо: рядом бабушка и любимый человек. А к вечеру в квартиру подвезут мебель, и надо придумать, как ее расставить.

Квартиру Александра получила в центре города. Район хороший, рядом магазины, школа и детский сад — на будущее, когда появятся дети.

Источник фото: администрация городского округа Фрязино

В 2019 году ключи от квартир в городском округе Фрязино уже получили четверо детей-сирот. Всего же до конца года жильем будут обеспечены пять детей-сирот. Все квартиры передаются с отделкой, установленной сантехникой, дверями и плитой.

В этом году на реализацию целевой программы по обеспечению детей-сирот жильем выделили более 12 миллионов рублей из регионального бюджета и свыше 1 миллиона рублей — из муниципального.

Глава городского округа Фрязино Константин Бочаров отмечает, что не так просто приобрести квартиры в пределах выделенных денег.

«Я очень благодарен нашим риелторам, которые проявляют социальную позицию, и мы вписываемся в эти деньги. Все пять квартир, которые по программе должны были приобрести, мы уже приобрели. Две вручили в сентябре, две сегодня и последняя находится в стадии ремонта», — рассказал Константин Бочаров. Ключи от пятой квартиры глава Фрязина пообещал вручить через две-три недели.

Источник фото: администрация городского округа Фрязино

Жилье детям-сиротам дают по договору спецнайма. Это означает, что лишь через 5 лет они смогут — при желании — приватизировать и продать свою квартиру. Таким образом, государство оберегает только вступивших во взрослую жизнь юношей и девушек, чтобы их не обманули мошенники.

«В эти пять лет органы опеки, и администрация, и управляющая компания — мы все действуем сообща. Отслеживаем, как проживает ребенок. Уже, конечно, не ребенок, но им нужна помощь. Каждому такому воспитаннику назначается патронажный воспитатель для сопровождения, обязательно», — пояснила начальник Управления опеки и попечительства Министерствоа образования Подмосковья по городским округам Лосино-Петровский, Фрязино и Щелково Марина Лазаренкова.

Александре Новиковой теперь предстоит благоустроить жилье и готовиться к свадьбе — дата бракосочетания назначена на декабрь. А чтобы в новых квартирах царили уют и благополучие, администрация подарила новоселам бытовую технику.

Источник фото: администрация городского округа Фрязино

Всего до конца 2019 года в Московской области жильем будут обеспечены 734 человека, которые относятся к категории детей-сирот. На эти цели из бюджета региона выделено более 1,9 миллиарда рублей.