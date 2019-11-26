Ключи от собственного жилья в Протвине вручили девушке-сироте

Татьяна Паршина 2001 года рождения получила ключи от однокомнатной квартиры общей площадью 33 квадратных метра в многоквартирном доме в городском округе Протвино. Об этом сообщила пресс-служба администрации наукограда.

Квартира для обеспечения жильем детей-сирот была приобретена за счет средств бюджета Московской области. До конца года еще один ребенок-сирота получит квартиру в городском округе.

Всего на покупку квартир предусмотрели более 4,5 миллиона рублей. По итогам проведенных аукционов по приобретению жилых помещений, объем субвенции составил 4 миллиона 345 тысяч рублей. Таким образом, экономия средств бюджета Московской области составила 163 тысячи рублей.

Временно исполняющий полномочия главы Протвина Кирилл Бабыкин пожелал Татьяне Паршиной счастливой жизни на новом месте и пообещал ей всестороннюю поддержку. «Наши двери всегда открыты для вас. Мы поможем в решении самых разных вопросов», — сказал Кирилл Бабыкин.

Сама Татьяна Паршина признается, что очень счастлива, ведь она сделала еще один шаг во взрослую жизнь, получив свое жилье. «Это большая радость — получить квартиру и прописку», — отмечает Татьяна.

Договор найма для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключается на пять лет. Если во время этого срока квартирант содержит жилплощадь в порядке — следит за ее состоянием, вовремя оплачивает коммунальные услуги — то по истечении пяти лет с ним заключается договор социального найма.

В 2019 году в Московской области жильем обеспечат 734 человека. Из бюджета Московской области выделено более 1 миллиарда 914 миллионов рублей. За последние пять лет квартиры получили более 3,6 тысячи детей.