Ключи от новых квартир вручили 40 семьям в Дмитрове. Они уедут из аварийных домов
Новые удобные квартиры предоставили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Общая площадь расселяемого аварийного фонда составит более 1,7 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.
Более 100 человек переедут в новостройку № 24 на Сенной улице. Там будут жить переселенцы из семи аварийных домов, которые находятся на нескольких улицах. Это Дубненская, Ковригинское шоссе, Татищевская и Внуковский проезд.
Здесь расселят 46 бараков. Об этом сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.
Мы в этом году запланировали переселение более чем с 46,3 тысячи квадратных метров. И программа продолжается. В современные дома реедут больше 2,7 тысячи человекВладимир Локтев.
Он подчеркнул, что график переселения расписан. Всех жителей информируют о сроках.
Так, расселение аварийных домов, признанных такими к началу января 2017 года, проводят по проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Он федеральный.
С начала 2020 года в новые квартиры Подмосковья из аварийных домов уже переехали больше 457 человек.