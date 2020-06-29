    29 июня 2020, 15:24

    Ключи от новых квартир вручили 40 семьям в Дмитрове. Они уедут из аварийных домов

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Переселенцы из аварийного жилья Дмитрова получили ключи от современных квартир. Сменить ветхие дома на комфортные готовятся первые 40 семей. Их переселяют из бараков без горячей воды, центрального отопления и газа.
    Ключи от новых квартир вручили 40 семьям в Дмитрове. Они уедут из аварийных домов | Изображение 1

    Новые удобные квартиры предоставили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Общая площадь расселяемого аварийного фонда составит более 1,7 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

    Более 100 человек переедут в новостройку № 24 на Сенной улице. Там будут жить переселенцы из семи аварийных домов, которые находятся на нескольких улицах. Это Дубненская, Ковригинское шоссе, Татищевская и Внуковский проезд.

    Ключи от новых квартир вручили 40 семьям в Дмитрове. Они уедут из аварийных домов | Изображение 2

    Здесь расселят 46 бараков. Об этом сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

    Мы в этом году запланировали переселение более чем с 46,3 тысячи квадратных метров. И программа продолжается. В современные дома реедут больше 2,7 тысячи человек

    Владимир Локтев.

    Он подчеркнул, что график переселения расписан. Всех жителей информируют о сроках.

    Ключи от новых квартир вручили 40 семьям в Дмитрове. Они уедут из аварийных домов | Изображение 3

    Так, расселение аварийных домов, признанных такими к началу января 2017 года, проводят по проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Он федеральный.

    С начала 2020 года в новые квартиры Подмосковья из аварийных домов уже переехали больше 457 человек.