Ключи от квартир в городском округе Воскресенск получили 16 сирот с начала года

Ключами от квартир в подмосковном городском округе Воскресенск обеспечили 16 детей-сирот с начала года. До конца декабря новоселье отметят еще шестеро. На эти цели из областного бюджета выделили свыше 47 миллионов рублей.

Во всех квартирах, будь то новостройка или вторичное жилье, сделали ремонт. Микрорайоны для детей-сирот подбирают специально с развитой инфраструктурой. Здесь есть все: магазины, поликлиники, парки, школы.

Среди новоселов и местная жительница Кристина Денискина. Она получила двухкомнатную квартиру в поселке Фосфоритный. Ее маму и папу лишили родительских прав сразу после ее рождения.

Воспитывала ее бабушка. В квартиру Денискины переедут всей большой семьей: сама Кристина, ее супруг Максим и двухлетний сын Даниил.

Мы мечтали о своей квартире, чтобы переехать от бабушки и жить своей семьей. И вот мы ее получили. У нас будет свое жилье! У ребенка — своя комната, а у нас — своя. Очень счастливы это понимать Кристина Денискина.

Эту и остальные семьи поздравил глава городского округа Артур Болотников. По его словам, в местах, где подбирают квартиры, должна быть развита инфраструктура. Например, вблизи дома Кристины есть сквер, детский сад и школа.

«У нее уже двухлетний ребенок — семья создана. И это хорошее подспорье: здесь есть современная и благоустроенная детская площадка во дворе, а сам он чистый. Все для того, чтобы растить детей в комфортных условиях», — подчеркнул он.

Впереди у Денискиных приятные хлопоты — обустройство квартиры. Нужно завезти мебель, повесить шторы и подготовиться к Новому году уже в своих квартирах.