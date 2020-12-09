Ключи от квартир в городском округе Воскресенск получили 16 сирот с начала года
Во всех квартирах, будь то новостройка или вторичное жилье, сделали ремонт. Микрорайоны для детей-сирот подбирают специально с развитой инфраструктурой. Здесь есть все: магазины, поликлиники, парки, школы.
Среди новоселов и местная жительница Кристина Денискина. Она получила двухкомнатную квартиру в поселке Фосфоритный. Ее маму и папу лишили родительских прав сразу после ее рождения.
Воспитывала ее бабушка. В квартиру Денискины переедут всей большой семьей: сама Кристина, ее супруг Максим и двухлетний сын Даниил.
Мы мечтали о своей квартире, чтобы переехать от бабушки и жить своей семьей. И вот мы ее получили. У нас будет свое жилье! У ребенка — своя комната, а у нас — своя. Очень счастливы это понимать
Эту и остальные семьи поздравил глава городского округа Артур Болотников. По его словам, в местах, где подбирают квартиры, должна быть развита инфраструктура. Например, вблизи дома Кристины есть сквер, детский сад и школа.
«У нее уже двухлетний ребенок — семья создана. И это хорошее подспорье: здесь есть современная и благоустроенная детская площадка во дворе, а сам он чистый. Все для того, чтобы растить детей в комфортных условиях», — подчеркнул он.
Впереди у Денискиных приятные хлопоты — обустройство квартиры. Нужно завезти мебель, повесить шторы и подготовиться к Новому году уже в своих квартирах.