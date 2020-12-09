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    09 декабря 2020, 17:53

    Ключи от квартир в городском округе Воскресенск получили 16 сирот с начала года

    Анастасия Аброськина, Анастасия Соловьева

    Ключами от квартир в подмосковном городском округе Воскресенск обеспечили 16 детей-сирот с начала года. До конца декабря новоселье отметят еще шестеро. На эти цели из областного бюджета выделили свыше 47 миллионов рублей.
    Ключи от квартир в городском округе Воскресенск получили 16 сирот с начала года

    Во всех квартирах, будь то новостройка или вторичное жилье, сделали ремонт. Микрорайоны для детей-сирот подбирают специально с развитой инфраструктурой. Здесь есть все: магазины, поликлиники, парки, школы.

    Среди новоселов и местная жительница Кристина Денискина. Она получила двухкомнатную квартиру в поселке Фосфоритный. Ее маму и папу лишили родительских прав сразу после ее рождения.

    Воспитывала ее бабушка. В квартиру Денискины переедут всей большой семьей: сама Кристина, ее супруг Максим и двухлетний сын Даниил.

    Мы мечтали о своей квартире, чтобы переехать от бабушки и жить своей семьей. И вот мы ее получили. У нас будет свое жилье! У ребенка — своя комната, а у нас — своя. Очень счастливы это понимать

    Кристина Денискина.

    Эту и остальные семьи поздравил глава городского округа Артур Болотников. По его словам, в местах, где подбирают квартиры, должна быть развита инфраструктура. Например, вблизи дома Кристины есть сквер, детский сад и школа.

    «У нее уже двухлетний ребенок — семья создана. И это хорошее подспорье: здесь есть современная и благоустроенная детская площадка во дворе, а сам он чистый. Все для того, чтобы растить детей в комфортных условиях», — подчеркнул он.

    Впереди у Денискиных приятные хлопоты — обустройство квартиры. Нужно завезти мебель, повесить шторы и подготовиться к Новому году уже в своих квартирах.