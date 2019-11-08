Ключи от новых квартир получили четверо детей-сирот в Одинцовском округе

Четверо детей-сирот в Одинцовском городском округе получили ключи от новых квартир. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Бесплатное жилье четверо молодых одинцовцев получили в рамках губернаторской программы по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Новоселами стали: Екатерина Демьянова, Ульяна Драгомирова, Дмитрий Дмитриев и Светлана Назарова.

Всего с начала 2019 года в муниципальном образовании ключи от квартир получили 15 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, работа по подбору необходимых квартир начинается заранее. Идет диалог с застройщиками, рассматриваются все возможные варианты, чтобы ребятам досталось только самое лучшее жилье. «Плюс к этому мы обеспечиваем в квартирах качественный ремонт, приобретение и инсталляцию необходимой бытовой техники и мебели», — добавил Андрей Иванов.

Светлане Назаровой предложенная квартира очень понравилась. «Сегодня я испытываю не просто радость. У меня появилось огромное желание двигаться дальше, начать полноценную самостоятельную жизнь, учиться, работать», — поделилась впечатлениями Светлана.

Опекун девушки Александр Уткин пояснил, что у Светланы был выбор — получить бесплатное жилье в Одинцовском округе или в Москве. Выбор Московской области был осознанным. «Сыграли роль удачное расположение жилого комплекса, и его хорошая транспортная доступность — Свете будет удобно добираться до места учебы. Плюс к этому — искренние заинтересованность и забота, которую проявили местная власть и органы опеки и попечительства», — сказал Александр Уткин.

Благодаря реализации соответствующей областной программы, в муниципалитете с 2014 года жильем обеспечили 91 человека: в 2014 году новоселами стали 16 человек, в 2015 — 10, в 2016-м — 18, в 2017 году — 14, а в 2018-м — 18. Помимо 15 ребят, которые уже получили ключи в 2019-м, к новому году собственным жильем планируется обеспечить еще четверых детей-сирот.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

В 2019 году в Московской области подлежат обеспечению жильем 734 человека. Из бюджета Московской области выделены денежные средства в сумме более 1,9 миллиарда рублей. Работа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот завершена на 100% в 17 муниципальных образованиях, это Воскресенск, Жуковский, Красноармейск, Лотошинский район, Серебрянные Пруды, Солнечногорск, Восход, Егорьевск, Краснознаменск, Озеры, Орехово-Зуево, Пущино, Рузский округ, Черноголовка, Электрогорск, Электросталь и Дубна.

Жилье предоставляется в муниципальных образованиях Московской области с развитой инфраструктурой и доступными транспортными сообщениями, больше половины квартир — в домах-новостройках.