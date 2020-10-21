Ключи от новых квартир получили 89 переселенцев из аварийного жилья в Коломне

489 жителей Коломны переедут из аварийных домов в современные квартиры в жилом комплексе «Подлипки-Город» в 2020 году. Первые 89 человек уже получили ключи, таким образом расселено 26 аварийных помещений. Каждой семье вручили ключи в частном порядке, торжественную церемонию не стали проводить из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. Об этом рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Квартиры жителям Коломны предоставляют в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Застройщиком является «РК-ГазСетьСервис».

«На сегодняшний день переселено 89 граждан из 26 аварийных жилых помещений общей площадью свыше 1,2 тысячи квадратных метров. В новые квартиры переезжают жители аварийных домов № 45, 48, 50, 52 на улице Ленина», — уточнил Владимир Локтев.

Всего с начала года в Коломенском округе расселили 106 человек из 34 аварийных помещений общей площадью свыше 1600 квадратных метров.

Остальные жители Коломны получат ключи от квартир в ЖК «Подлипки-Город» до конца года.