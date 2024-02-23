Подмосковье 23 февраля 2024, 23:32 Ключи от новых квартир получили 18 семей переселенцев из аварийного жилья в Клину Источник фото: Данила Кирьянов

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Ключи от новых квартир получили переселенцы из аварийного жилья в Клину. Новоселье скоро отпразднуют 50 семей.

Жители переедут из здания старой казармы еще дореволюционной постройки, признанной в 2012 году аварийным по федеральной программе расселения ветхого жилья.

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Участница программы Маргарита Казанцева получила ключи от однокомнатной квартиры.

«У меня однокомнатная квартира, площадь — 50 квадратных метров. Большая комната, окна выходят в парк. Квартира уже с ремонтом, установлена газовая плита и поклеены обои. Все в отличном состоянии», — рассказала Казанцева.

Квартиры оборудованы счетчиками воды, а в ближайшее время здесь установят и датчики утечки газа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2024 году капитально отремонтируют свыше четырех тысяч жилых домов.

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