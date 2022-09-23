Ключи от новой квартиры в Солнечногорске вручили семье беженцев из ЛНР | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 17:44 Поделиться Telegram

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Viber Ключи от новой квартиры в Солнечногорске вручили семье беженцев из ЛНР

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Про историю Галины можно было бы сказать, что она пришла к долгожданному хэппи-энду, но сама женщина уверена: ее жизнь только начинается. Новую страницу она открывает в Солнечногорске.

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Галина Дворецкая — беженка из ЛНР. С марта она находится в Подмосковье вместе с дочерью и внуками.

«Мы были вынуждены покинуть свой дом, потому что его фактически уже не стало. Поскольку в нашем городе оставаться было просто опасно, мы приехали сюда», — рассказала пенсионерка.

Сначала жили у друзей и родственников, где под одной крышей оказались сразу 13 человек. Наконец, при содействии губернатора Андрея Воробьева у женщины появилась новая квартира в Солнечногорске — в микрорайоне ЦМИС. Здесь Галина планирует свою счастливую жизнь бабушки: со смехом детей за окном, прогулками и вечерними чаепитиями. Главное — без взрывов и страха.

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