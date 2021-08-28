Ключи от новой квартиры. В Дзержинском продолжается программа по расселению жителей из ветхого фонда

В Дзержинском начали расселять ветхие дома на площади Святителя Николая. Первые три семьи уже получили долгожданные ключи. До конца года из старого жилья будут переселены оставшиеся 14 семей.

Первые три семьи переехали из ветхих аварийных домов на площади Святителя Николая в новое жилье. Глава городского округа Сергей Будкин 20 августа вручил ключи от новых квартир на улице Угрешской и поздравил горожан с долгожданным переездом.

Источник фото: телеканал «360»

Новые квартиры дзержинцы смогли получить по государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области на 2019–2025 годы» национального проекта «Жилье и городская среда». Обязательства по переселению взяла на себя строительная фирма «Фобос».

Участниками региональной программы стали муниципальные образования Подмосковья, на территории которых расположены многоквартирные дома, признанные до начала 2017 года аварийными и подлежащие сносу или реконструкции. Только за прошлый год новые квартиры получили более тысячи человек, сообщил сайт правительства Московской области.

Долгожданный переезд

Старое жилье люди вспоминают с ужасом. Там уже давно отсутствовало отопление, постоянно протекала кровля, затапливался подвал. Балконы и электропроводка были в аварийном состоянии. Плюс большое количество крыс и мышей. По словам жильцов домов № 6 и 6-А, они ждали переселения более 15 лет.

Теперь все это останется в прошлом. Счастливые переселенцы уже успели оценить новые квартиры — они просторные, светлые и очень понравились новым хозяевам. Люди признавались: им даже не верится, что все этапы пройдены и договор социального найма подписан. Впереди приятные хлопоты — перевозка вещей и обустройство в новом жилище.

Источник фото: телеканал «360»

«Выражаем большую благодарность администрации города за решение этого наболевшего вопроса. Хочется пожелать всем, кому еще предстоит получить свои ключи, набраться терпения. Теперь мы точно знаем, что все возможно и все реально», — сказал теперь уже бывший житель дома на площади Святителя Николая Константин Комаров.

По словам заместителя главы администрации городского округа, начальника управления градостроительной деятельностью Анатолия Бондарева, на следующей неделе еще семь семей получат свои ключи, а до конца года из ветхого и аварийного жилья будут переселены оставшиеся 14 семей.