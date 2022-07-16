Ключи от квартиры вручили девушке-сироте во Фрязине

На 18-летие Карина Федотова получила ключи от собственной квартиры. Ее поздравил с днем рождения глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

«Ключи от новой квартиры и поздравительный адрес вам. Для того, чтобы осталось в памяти», – обратился к имениннице Дмитрий Воробьев.

Такой подарок на 18-летие получают все дети, оставшиеся без попечения родителей.

«Традиционно из года в год мы обеспечиваем жилым помещением детей, оставшихся без попечения родителей по достижении ими 18-летнего возраста. В текущем году у нас трое таких детей. Карина Викторовна — это наш первый такой ребенок, которого мы обеспечили жилым помещением. Вот этой замечательной квартирой. Сделали здесь хороший ремонт, и теперь Карина Викторовна может здесь строить свою долгую счастливую жизнь», — отметил глава городского округа Фрязино.

Однокомнатная квартира Карины Федотовой большая, светлая, просторная, с новым ремонтом и недалеко от центра города. Здесь есть все для комфортного проживания.