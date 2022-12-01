Подмосковье 01 декабря 2022, 15:35 Ключи от квартир ЖК «Пригород лесное» в Ленинском округе получили 120 дольщиков

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В Ленинском округе началось заселение четвертой очереди дольщиков ЖК «Пригород Лесное». На данном этапе ключи от квартир получили уже 120 семей.

Представители группы «Самолет» сообщили, что вручение ключей дольщикам стартовало 30 ноября. Планируемые объемы заселения составляют 35-40 квартир в день.

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Сейчас более 200 семей нуждаются в заселении в первую очередь. С помощью СМС-сообщений покупателям предлагают выбрать удобный день и записаться на получение жилья в ближайшее время. Уже 140 человек записано на просмотр квартиры до 12 декабря.

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Тридцатого ноября трем детям-сиротам из Ленинского округа вручили ключи от собственного жилья в новостройке в микрорайоне «Пригород Лесное».