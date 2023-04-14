Подмосковье 14 апреля 2023, 17:26 Ключи от квартир выдали первым 183 дольщикам долгостроя ЖК «Покровский» в Сергиевом Посаде Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области

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Почти 190 человек получили ключи от долгожданных квартир в ЖК «Покровский» в Сергиевом Посаде. Участники долевого строительства ждали их с 2017 года.

Строительство ЖК в Сергиевом Посаде началось в 2015 году, однако, застройщик АО «СИХ» не справился с обязательствами и обанкротился.

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В конце 2020 года было принято решение завершить возведение объекта. Этим занялся Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Подмосковья зимой 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что количество дольщиков в Подмосковье, которые до сих пор не получили свои квартиры, стремительно уменьшается. Власти региона поставили задачу закрыть эту проблему до конца года.

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