Ключи от квартир вручили пятерым детям-сиротам в городском округе Чехов

Выпускники детских домов должны получить собственную жилплощадь. Сегодня ключи от новых квартир в поселке Новый Быт городского округа Чехов получили пять человек. Мероприятие провели в литературно-музыкальной гостиной ДК «Дружба». Вместе с ключами и документами новоселы получили подарки от главы городского округа Григория Артамонова и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Собственное жилье получила Дарья Зонова. В своей новой квартире девушка уже была. Месторасположение дома ей понравилось, поселок небольшой, но очень зеленый и уютный. До Чехова можно доехать всего за 20 минут. Главное, что недалеко живут ее старшие братья и сестра.

По словам Дарьи, в первый раз, когда только открывала дверь своего будущего жилья, она сильно волновалась, потому что не знала, чего ей ждать. Сегодня она только радуется, что получила собственную квартиру.

«Тут недалеко сестра и два брата живут. Все старшие. Мы будем встречаться, гулять вместе. Друг к другу в гости ходить. Чай пить, новости, информацию обсуждать», — поделилась она своей радостью с корреспондентом «360».

Первым гостем в квартире Даши стал глава городского округа Чехов Григорий Артамонов. Даша показала ему свое жилье и сказала, что ей все очень нравится.

Безусловным приоритетом работы администрации городского Чехов является обеспечение детей-сирот жильем. В этом году у нас 18 детей-сирот получат новое комфортное жилье. Сегодня вручили ключи пятерым. Вот, сам приехал проверить, как обустроена квартира у Даши, посмотрел, как сделан ремонт, насколько он качественно сделан Григорий Артамонов глава городского округа Чехов.

В рамках реализации программы по обеспечению жильем детей-сирот в городском округе Чехов за последние семь лет купили и передали владельцам 104 квартиры. До конца этого года жильем обеспечат еще 18 выпускников детских домов. На электронных аукционах за счет Московской области уже купили 13 квартир.