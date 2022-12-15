Подмосковье 15 декабря 2022, 10:51 Ключи от квартир вручили переселенцам из аварийного жилья и детям-сиротам в Истре

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Глава городского округа Истра Татьяна Витушева вручила ключи от новых квартир еще семерым новоселам. Свое жилье получили двое детей-сирот, а также семья переселенцев из аварийного жилья из пяти человек.

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Новые квартиры в этом году в городском округе Истра получат 20 семей, на данный момент жильем обеспечено уже 19 из них.

Семья Лифонкиных сегодня получила ключи сразу от двух квартир — однокомнатной и двухкомнатной.

«Я хочу пожелать всем вам, чтобы эти новые квадратные метры, новый дом, новое жилье приносило в вашу жизнь с сегодняшнего дня только счастье, только здоровье, только благополучие, только любовь и заботу близких людей», — сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева темпы исполнения программы по переселению граждан из аварийного жилья увеличены. В городском округе Истра за последние два года в благоустроенные квартиры переехали более 260 человек, тогда как с 2015 по 2019 год жилье получили только 72 человека.

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