Ключи от квартир вручили четырем детям-сиротам из Балашихи

В Балашихе ключи от новых квартир получили дети-сироты и дети, оставшимся без попечения родителей. Торжественная церемония прошла в помещении муниципального центра управления регионом в здании администрации. Глава городского округа Сергей Юров поздравил новоселов, рассказал им о планах по развитию города и ответил на вопросы.

Источник фото: пресс-служба администрации Балашихи

«Большая работа проводится в городе на протяжении нескольких лет, выделяются квартиры для того, чтобы у вас была возможность начать взрослую жизнь в нашем большом, любимом городе», — отметил Сергей Юров.

Он вручил детям четыре комплекта ключей от новых квартир и подарки — бытовую технику.

«Я очень рада, что получила свое собственное жилье, я очень долго этого ждала и наконец-то моя мечта сбылась. Я закончила балашихинский техникум, училась на мастера цифровой обработки. Я училась там два года, мне очень там понравилось, закончила в этом году. Планирую работать по профессии», — рассказала Екатерина Носырева, новосел.

Источник фото: пресс-служба администрации Балашихи

Дети рассказали главе Балашихи о себе, о новых квартирах, задали вопросы о реализации программы доступная среда, строительстве социальных объектов, возможности бесплатно заниматься спортом в городских парках.

«В Пестовском парке в микрорайоне Железнодорожный у нас очень хорошая спортивная зона, футбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт, есть уличные тренажеры — все это бесплатно», — уточнил Сергей Юров.

Всего в 2019 году планируется предоставить 32 квартиры детям-сиротам. Жилье выделяется в новых микрорайонах Балашихи с развитой инфраструктурой. Там выполнен ремонт, есть необходимая мебель и сантехника.