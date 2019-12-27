Собственное жилье к Новому году. Ключи от квартир в Серпухове получили трое детей-сирот

Трое молодых людей, воспитывающихся в опекунских и приемных семьях, стали обладателями жилья в Серпухове. Всего в городском округе в 2019 году новоселье справили 20 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Трое детей-сирот получили ключи от квартир из рук главы городского округа Серпухов Юлии Купецкой. Она пожелала молодым людям реализации планов и достижения целей, которые они перед собой ставят. Также новоселам вручили памятные подарки.

Анастасия — одна из тех, кто встретит грядущий год уже в собственном жилье. Девочка воспитывается в приемной семье в Райсеменовском, у нее 10 братьев и сестер. Ее приемная мама Лидия Редерер заметно волнуется и обещает, что всегда будет помогать и будет рядом.

«Мы очень рады за Настю. Хочется поблагодарить правительство Московской области и губернатора Подмосковья за такой подарок. Это действительно важная и значимая поддержка для детей», — сказала Лидия Редерер.

Сегодня девушка впервые открыла дверь своей новой квартиры собственным ключами. Настя призналась, что этого момента она ждала долго: «Мне хочется жить самостоятельно. Это значит начало новой жизни, где я буду сама принимать решения и нести за них ответственность», — говорит Анастасия.

Источник фото: администрация городского округа Серпухов

Вместе с приемной мамой они уже решили, где и что будет стоять, и даже нарисовали план. В квартире есть плита, необходимая сантехника и сделан косметический ремонт. Осталось докупить необходимую бытовую технику и мебель. В новую квартиру вместе с девушкой переезжает и ее собака. В ближайших планах Насти — оборудовать уголок для Бима.

Приобрести жилье для детей-сирот помогали специалисты муниципального казенного учреждения администрации Серпухова по распределению жилплощади. Настя остановила свой выбор на квартире в поселке Большевик, доме 1998 года постройки. Метраж жилья должен превышать 30 квадратных метров, стоимость одного квадратного метра — 65 тысяч рублей.

Всего в уходящем году жилье получили 20 человек. Первые пять лет продавать новую квартиру нельзя. В случае возникновения проблем молодые люди могут рассчитывать на помощь специалистов управления опеки и попечительства.

Источник фото: администрация городского округа Серпухов

«Дети получают квартиру, с ними заключается договор найма специализированного жилого помещения. То есть 5 лет они находятся под контролем администрации и органов опеки. Периодически мы будем выезжать, и в случае необходимости помогать», — разъяснила начальник управления опеки и попечительства областного Минобразования по городским округам Серпухов, Протвино и Пущино Наталья Переправина.

При визитах в квартиры, предоставленные детям-сиротам, представители опеки проверят, в каком состоянии жилье, есть ли задолженность за коммунальные услуги. И если в течение пяти лет все хорошо, то заключается уже договор социального найма.

В 2020 году квартиры по региональной программе «Жилище» должны получить еще 16 ребят городского округа Серпухов. На эти цели ежегодно выделяются деньги из областного бюджета, а также предусмотрены средства и в муниципальном бюджете.