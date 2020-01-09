Ключи от квартир в Реутове получили еще 478 дольщиков

В жилом комплексе «Маяк» в Реутове ввели в эксплуатацию первый и второй корпуса дома № 2. Об этом рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Строительство дома № 2 ЖК «Маяк» на Комсомольской улице в Реутове полностью завершено. В ближайшее время 478 человек смогут въехать в свои квартиры.

«Первоначальный срок ввода объекта в эксплуатацию был запланирован застройщиком на первый квартал 2018 года. Однако в связи с тем, что застройщиком долго приводилась в соответствие проектная документация, сроки сдачи объекта переносились», — сказала Инна Федотова.

В конце декабря в Раменском ключи от квартир получили 608 дольщиков. Там сдали три корпуса ЖК «Раменский». А жителям Мытищ выдали ключи от квартир в ЖК «Академик», этого момента они ждали 16 лет.

В 2019 году в Подмосковье выдали рекордное количество ключей людям, заплатившим за жилье еще в начале 2000-х годов. Всего в прошлом году в области сдали 129 долгостроев по 52 проектам. В свои квартиры въехали около 20 тысяч обманутых дольщиков.