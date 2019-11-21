Ключи от квартир в мкрн Северный в Домодедове получили 575 дольщиков

До конца 2019 года в новые квартиры дома по улице Гагарина в микрорайоне Северный в Домодедове въедут 670 семей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Московской области.

В Доме правительства в Красногорске 575 дольщиков дома по улице Гагарина в Домодедове, а также 97 переселенцев из ветхих и аварийных домов получили ключи от квартир.

Строительство объекта в микрорайоне Северный стартовало еще в начале 2015 года. В эксплуатацию объект ввели в ноябре 2019-го.

Первый заместитель министра жилищной политики Московской области Елена Апполинарова подчеркнула, что каждый сложный объект находится на контроле губернатора Андрея Воробьева.

В прошлом году мы выдали ключи более 10,5 тысячи человек. В этом году восстановлены права более 15 тысяч граждан — участников долевого строительства Московской области Елена Апполинарова первый заместитель министра жилищной политики Московской области.

Среди тех, кто получил ключи от новой квартиры в микрорайоне Северный — Сергей Луцков, переселяющийся из аварийного жилья.

«Хочу сказать спасибо правительству Московской области за исполнение мечты о получении квартиры, за радость переселения в новый дом! Благодарю компанию-застройщика за то, что выполнил взятые на себя обязательства, какие бы ни были трудности», — сказал Сергей Луцков.