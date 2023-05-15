Подмосковье 15 мая 2023, 10:34 Ключи от квартир в корпусе № 11 ЖК «Пехра» начали выдавать в Балашихе ГК «Гранель»

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В корпусе № 11 жилого комплекса «Пехра» в Балашихе начали выдавать ключи от квартир. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики Подмосковья.

В новый корпус заселятся 1064 семьи. Зданию уже присвоили кадастровый номер, поэтому жильцы смогут сразу же приступить к оформлению прав собственности, регистрации по месту жительства и воспользоваться рядом других юридических услуг.

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На первом этаже здания расположились детская поликлиника, рассчитанная на 50 пациентов в смену, и школа искусств для 42 учеников.

На данный момент в ЖК «Пехра» достроили шесть корпусов почти на пять тысяч квартир. Здесь уже работают два детских сада на 130 и 120 мест, а также возводится школа для 1,5 тысячи учащихся.

Подмосковье перевыполнило план по выдаче ключей и компенсаций обманутым дольщикам в 2022 году, а в 2023 полностью решит этот вопрос. Об этом в январе заявил губернатор Андрей Воробьев во время оперативного совещания с силовым блоком.

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