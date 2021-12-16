Ключи от квартир в 2021 году получили 35 детей-сирот в Балашихе

Собственное жилье в 2021 году в Балашихе получили 35 детей, оставшихся без попечения родителей. Ключи им выдавали от квартир в новостройках.

Последние шесть ключей глава городского округа Сергей Юров вручил 16 декабря. Торжественная церемония состоялась в муниципальном центре управления регионом.

Квартиры предоставляют в районах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Все они однокомнатные, площадью не менее 29 квадратных метров. Жилье обеспечено самым необходимым для жизни. С новыми владельцами квартир заключили договоры специализированного найма сроком на пять лет.

Фото: Евгений Гибадуллин

«За этот год мы вручили 35 ключей, все квартиры дети получают в новостройках. Они полностью готовы к проживанию. Обладатели жилья должны поддерживать квартиры в хорошем состоянии и оплачивать их содержание. Квартиры можно использовать только для своего проживания, сдавать другим лицам эти помещения нельзя», — пояснила начальник территориального отдела управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по городскому округу Балашиха Ирина Киоса.

Фото: Евгений Гибадуллин

Она добавила, что наличие долгов является основанием для перезаключения договора специализированного найма еще на пять лет. Если у комиссии нет никаких замечаний, после пяти лет найма ребенку выдают разрешение на приватизацию жилья.

Благодаря областной государственной программе «Жилище» в Балашихе ежегодно предоставляются квартиры детям-сиротам. В 2021 году выдача ключей по программе полностью завершена.