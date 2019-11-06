Ключи от квартир в 2019 году получили в Егорьевске 14 детей-сирот

14 егорьевских детей-сирот получили в 2019 году собственное жилье. Сегодня ключи от новой квартиры вручили молодому жителю городского округа, оставшемуся без попечения родителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Все квартиры для детей-сирот располагаются в новом микрорайоне Егорьевска Заречье. Средства на реализацию программы выделены из бюджета Московской области.

Игорь Сидельников 2 ноября отметил совершеннолетие, и в качестве подарка получил ключи от собственной квартиры. Игорь учится на втором курсе техникума на столяра. С появлением квартиры забот у как у самого Игоря, так и у его опекунов прибавилось: поход в магазины мебели включен в перечень обязательных дел.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

Опекуны молодого человека — Татьяна и Игорь Черняевы — рассказывают, что юноша давно уже собирался переехать. «Уже стал требовать себе кровати, матрасы. Есть у нас всякие соображения по обустройству этой квартиры — начнем сейчас воплощать», — строят планы как помочь приемному сыну Татьяна и Игорь.

С появлением собственной квартиры также сбудется давняя мечта Игоря: завести собаку. Тем более что микрорайон удобен для длительных прогулок — рядом лес и водоем. А в ближайшее время в Заречье откроется учреждение культуры и опорный пункт полиции — инфраструктура развивается.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

Дарья Макарова живет в своей квартире вот уже два месяца. Однокомнатное жилье в новом микрорайоне Егорьевска девушка получила как ребенок-сирота: 12 лет назад маму Даши лишили родительских прав, так как женщина не справлялась со своими обязанностями. Под опеку девочку взяла бабушка, баба Люба, которая помогала воплотить все мечты, касающиеся интерьера квартиры.

Переезду в город Даша рада — ведь раньше студентке медицинского колледжа до места учебы приходилось добираться более часа, а сейчас — всего 20 минут. Все свободное время Даша проводит в интернете, выбирает мебель для прихожей.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

«В основном, вся мебель в квартире установлена. Осталось только сделать коридор. Я хочу поставить шкаф, ведь у девочек вещей много! У меня будет стоять огромный шкаф», — поделилась Дарья Макарова.

В 2019 году в Егорьевске жильем обеспечили 14 детей-сирот. Во всех предоставленных квартирах сделана социальная отделка, установлена сантехника, двери, газовая плита. Также установлены счетчики на воду. Заезжать и праздновать новоселье можно хоть завтра.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

Средства на реализацию целевой программы по обеспечению детей-сирот жильем выделяются из регионального бюджета — в расчете порядка 1,7 миллиона рублей на приобретение одной квартиры. Все ребята получили жилье в новом микрорайоне города Заречье.

Глава городского округа Егорьевск Александр Гречищев сделал акцент на том, что на территории муниципалитета дети-сироты получают квартиры в новостройках, и как правило гораздо большей площадью, чем предусмотрено минимальным нормативом для предоставления жилья этой категории граждан: порядка 40-42 квадратных метров взамен 27 квадратов, предусмотренных федеральным законодательством.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

«Ребята живут в новом микрорайоне, где созданы все условия для комфортного проживания. И самое главное, что эти квартиры в дальнейшем послужат нашим ребятам надежной опорой для дальнейшей взрослой жизни», — отметил Александр Гречищев.

Работа по предоставлению жилья детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, ведется последовательно — в 2018 году также 14 ребят справили новоселье.