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    14 октября 2020, 12:21

    Ключи от квартир с начала года получили 560 сирот из Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    С начала года новым жильем обеспечили уже 560 сирот из Подмосковья. Квартиры выдали преимущественно в новостройках. Об этом сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.
    Ключи от квартир с начала года получили 560 сирот из Подмосковья

    По ее словам, до конца года областное правительство обеспечит жильем 786 сирот. Они получат свои комфортные квартиры в 61 округе. Для этого власти выделили свыше 2,1 миллиарда рублей.

    Работа по обеспечению жильем детей-сирот идет полным ходом. Ее полностью завершили уже в 21 городском округе

    Ирина Каклюгина.

    В список, например, вошли Долгопрудный, Жуковский, Звездный Городок, Ивантеевка, Кашира, Клин, Лобня, Люберцы, Мытищи и многие другие. В прошлом году квартиры дали 740 сиротам.

    «Ребята получают благоустроенные квартиры, куда можно сразу заезжать и жить», — отметила Ирина Каклюгина.

    В Подмосковье разработали приложение для жителей, которые хотели бы усыновить или взять под опеку ребенка. Там можно увидеть анкеты детей с фотографиями и узнать об их интересах.