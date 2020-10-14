Ключи от квартир с начала года получили 560 сирот из Подмосковья

С начала года новым жильем обеспечили уже 560 сирот из Подмосковья. Квартиры выдали преимущественно в новостройках. Об этом сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, до конца года областное правительство обеспечит жильем 786 сирот. Они получат свои комфортные квартиры в 61 округе. Для этого власти выделили свыше 2,1 миллиарда рублей.

Работа по обеспечению жильем детей-сирот идет полным ходом. Ее полностью завершили уже в 21 городском округе Ирина Каклюгина.

В список, например, вошли Долгопрудный, Жуковский, Звездный Городок, Ивантеевка, Кашира, Клин, Лобня, Люберцы, Мытищи и многие другие. В прошлом году квартиры дали 740 сиротам.

«Ребята получают благоустроенные квартиры, куда можно сразу заезжать и жить», — отметила Ирина Каклюгина.

В Подмосковье разработали приложение для жителей, которые хотели бы усыновить или взять под опеку ребенка. Там можно увидеть анкеты детей с фотографиями и узнать об их интересах.