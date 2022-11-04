Ключи от квартир получили восемь детей-сирот в Реутове | 360°

Подмосковье 04 ноября 2022, 18:38 Ключи от квартир получили восемь детей-сирот в Реутове

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Собственным жильем обзавелись восемь детей-сирот из Реутова. Ключи от квартир вручил ребятам глава городского округа Станислав Каторов.

Однокомнатные квартиры со всеми удобствами получили дети-сироты в Реутове. Глава округа вручил ключи от жилья восьми ребятам, достигшим совершеннолетия.

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«Мы, со своей стороны, хотели внести свою лепту. И в целом можете на нас рассчитывать, если нужна будет какая-то поддержка», — сказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

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Ключи от квартиры Павел Сошников получил прямо в день своего совершеннолетия. Таким подарком парень остался доволен.

«Не могу представить, как можно купить такую квартиру в 18 лет. Да даже в 30 лет это будет трудно. Потому что цифры на квартиры очень большие. Я рад, что у меня появилось собственное жилье», — рассказал Павел Сошников.

В Реутове в этом году в новые квартиры переехали девять детей, оставшихся без попечения родителей.