Ключи от своих квартир получили 77 дольщиков одинцовского ЖК «Изумрудная долина»

Ключи дольщикам домов №№41 и 43 одинцовского ЖК «Изумрудная долина» вручили в Доме правительства Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики региона.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

В ближайшее время в долгожданное жилье смогут въехать 77 участников долевого строительства двух домов ЖК «Изумрудная долина» — №№41 и 43, расположенных в деревне Солманово городского округа Одинцово.

Заместитель министра жилищной политики Московской области Елена Апполинарова поздравила дольщиков с грядущим новосельем и пожелала им, чтобы в квартирах всегда царили уют и радость.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

«Каждый сложный объект в Московской области находится на личном контроле губернатора Андрея Воробьева. История ЖК „Изумрудная долина“ началась в 2012 году. Сегодня мы находимся на середине пути, предстоит достроить еще 21 дом, ввод в эксплуатацию запланирован на следующий год», — сделала акцент Елена Апполинарова.

Первые шесть домов одинцовского жилого комплекса «Изумрудная долина» были введены в эксплуатацию в 2015 году. В 2017-м из-за отсутствия финансирования стройка остановилась.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

При содействии правительства Московской области в декабре того же года были привлечены новые инвесторы. Координатором проекта стала компания ГК «ФСК». И уже через год в эксплуатацию ввели корпус №30, а в марте 2019 года — еще 10 домов. Сейчас в «Изумрудной долине» восстановлены права 540 участников долевого строительства.

Жительница дома №43 Светлана Присяжная ждет квартиру с 2013 года, поэтому очень обрадовалась, что дома наконец введены в эксплуатацию. «Этот путь мы прошли со своими семьями, с детьми. За это время многое изменилось — у кого-то дети появились, у меня дети выросли и пошли в школу. Хотим поблагодарить всех, кто нам помогал», — сказала Светлана Присяжная.