Ключи от квартир получили 380 дольщиков из Дмитрова

В Подмосковье продолжают выдавать ключи дольщикам. Всего в этом году свое жилье получат 15,5 тысячи человек. В Дмитрове 380 семей получили ключи от своих квартир 10 июля.

Пандемия внесла коррективы: вручения ключей пришлось подождать. Но сейчас счастливые новоселы микрорайона Махалина в Дмитрове уже продумывают дизайн ремонта.

«Район молодой. Он лет пять назад начал застраиваться. В связи с тем, что застройщик испытывал финансовые проблемы, конкретно у этого дома он задержал ввод почти на год. Но благодаря Министерству жилищной политики, министру, благодаря губернатору, который нас поддержал в том числе экономическими мерами, застройщик смог достроить этот дом», — отметил Илья Поночевный, глава Дмитровского округа.

В ближайшее время в микрорайоне достроят соседний корпус, тогда ключи получат еще 270 семей.

Всего в этом году в Подмосковье ключи получат 15,5 тысячи обманутых дольщиков. 50% этого плана уже выполнено.

Подробности — в сюжете канала «360».