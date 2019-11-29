Новоселье перед праздником. 2 тысячи дольщиков получат ключи от квартир в Подмосковье до конца года

В Московской области до конца года выдадут две тысячи ключей обманутым дольщикам. Об этом сообщила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Всего за 2019 год в Подмосковье обеспечили права 17,4 тысячи обманутых дольщиков. На этом работа не останавливается.

«Мы планировали выдать в 2019 году 19 тысяч ключей, идем в графике. В декабре будут обеспечены права еще более двух тысяч граждан — участников долевого строительства», — прокомментировала Инна Федотова.

Источник фото: телеканал «360»

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Так, до конца года ключи от новых квартир получат жители девяти муниципалитетов Подмосковья. Передача недвижимости пройдет в таких жилых комплексах, как «Новокосино-2», «Раменский», «Академик-2», «Южная долина», «Новоград Павлино». Выдадут ключи и в доме № 16 в Чехове, доме 23-2 на Фестивальной улице в Сергиевом Посаде.