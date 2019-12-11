Ключи от квартир до конца 2019 года получат 28 детей-сирот из Коломны

Ключи от своего жилья получили четверо детей-сирот из Коломенского округа. Всего до конца года в муниципалитете квартирами обеспечат 28 молодых людей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Церемония вручения ключей состоялась в здании администрации Коломенского городского округа. Счастливыми обладателями собственного жилья стали четверо коломенцев: две девушки и два юноши. Новые квартиры с отделкой площадью более 30 квадратных метров, расположенные в удобных для проживания районах, ребята осмотрели заранее. Прежде чем вручить ключи, сотрудники администрации показали им возможные варианты и только после этого приступали к оформлению документов.

Глава муниципалитета Денис Лебедев подчеркнул, что благодаря программе по предоставлению жилья детям, оставшимся без попечения родителей, каждый год десятки ребят Коломенского округа получают ключи от собственных квартир.

«Сегодня этими счастливцами стали четверо коломенцев. Все они — целеустремленные молодые юноши и девушки, сами строят свою жизнь и стремятся достигать все новых и новых высот. Как признались ребята, с получением своего жилья у них начинается новый самостоятельный этап», — сказал Денис Лебедев.

Глава Коломенского округа отметил важность поддержки, которую оказывают губернатор и правительство Московской области детям, оставшимся без попечения родителей.

«С начала 2019 года обладателями ключей от квартир стали 22 человека, еще шесть будут обеспечены жильем до конца этого месяца», — добавил Денис Лебедев. Квартиры для детей-сирот выбираются либо на первичном рынке, либо в домах, износ которых составляет меньше 30%. В последнем случае квартиры сначала ремонтируют и проверяют на соответствие всем требованиям безопасности.

Юлия Динеева, которая уже сама воспитывает двоих детей, выбрала себе квартиру на окраине Коломны, в исторической части микрорайона Щурово. Здесь прекрасно развита инфраструктура, поблизости есть все необходимое, в том числе школа и детский сад.

Источник фото: администрация Коломенского городского округа

«Мне все очень нравится: район тихий, рядом есть лес и пруд — все, что нужно для прогулок с детьми. Квартира мне досталась хорошая, двухкомнатная. Теперь малышам есть, где побегать», — поделилась Юлия Динеева.

С переездом молодая мама затягивать не хочет — новогодние праздники семья планирует встретить уже в собственной квартире. «Вообще, это отличный подарок к празднику, очень долгожданный», — призналась Юлия.

Новосел Роман Севостьянов своих планов по переезду не раскрывает, но на вопросы о роли собственной квартиры в своей жизни отвечает охотно: «Я счастлив, что теперь у меня есть свое жилье. Этот вопрос можно смело вычеркивать из перечня того, о чем стоит беспокоиться. Сейчас для меня важно закончить обучение и получить профессию, на чем я и планирую сконцентрироваться».

С начала года более 630 детей-сирот из Подмосковья получили собственное жилье. «До конца года ключи от квартиры получат 734 человека в 63 муниципальных образованиях. На эти цели из бюджета региона выделено свыше 1,9 миллиарда рублей», — сделала акцент министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Жилье ребятам предоставляется на территории с развитой инфраструктурой и доступными транспортными сообщениями, больше половины квартир — в домах-новостройках.