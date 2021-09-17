Ключи от 111 квартир получат дольщики из Дубны до конца года

Известная на всю Дубну история с новым домом по улице Тверская наконец получила счастливую развязку. В конце декабря строители передадут дольщикам ключи от 111 квартир. Люди ждали этого четыре года. Подробности узнавала корреспондент «360».

«Дом обещали сдать в 2018-м, в договоре был год на достройку. Но в 2019 неожиданно умер собственник фирмы — и началась такая чехарда. Наследники делились, вступали в наследство. То есть сначала они вступили в наследство, потом выяснилось, что имущества уже нету», — рассказывает дольщица Лада Дмитриева.

Источник фото: телеканал «360»

Так прошло 4 года, и все это время семья Дмитриевых находилась в подвешенном состоянии. Хорошо хоть годы ожидания они коротали в 3-комнатной квартире. А вот их соседи — Панкрашкины — за это время намучались.

«Мы живем в однокомнатной квартире с двумя детьми вчетвером все это время. Потому что на самом деле каждый раз нам говорили, что вот-вот дом сдастся, и мы не хотели переезжать на съемное жилье или покупать еще одну квартиру. Мы все это время жили в надежде», — делится дольщица Юлия Панкрашкина.

Источник фото: телеканал «360»

Дольщиков кормили завтраками, пока в ситуацию не вмешалось областное правительство. Застройщика объявили банкротом и Минжилполитики нашло нового инвестора. А в августе 2020-го на месте стройки побывал губернатор региона Андрей Воробьев.

Сейчас на объекте работает 50 человек — плотники, сантехники, электрики. Но больше всего жители переживали за недоделанную крышу.

Результат проверил глава Дубны Сергей Куликов. Вместе с гендиректором компании-застройщика и собственниками квартир они осмотрели новое покрытие и коммуникации.

«Все здесь вскрыто, проверено. Все сливы прочищены, ливневка восстановлена», — отметил гендиректор компании-застройщика Сергей Паршаков.

Источник фото: телеканал «360»

«Самое главное, что жильцы воспряли духом. Это важно для наших семей — 94 семьи, представляете. Это будет праздник для всех нас», — сказал глава Дубны Сергей Куликов.

Источник фото: телеканал «360»

Строители подтвердили — ключи от квартир 111 дольщикам вручат в конце декабря. Еще 115 — это жители соседнего дома — отметят новоселье в 2022 году. И последние 28 человек переедут в новый дом в октябре 23-го.