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    17 сентября 2021, 20:29

    Ключи от 111 квартир получат дольщики из Дубны до конца года

    Анастасия Максимовских, Ксения Жеребцова, Юлия Уткина

    Известная на всю Дубну история с новым домом по улице Тверская наконец получила счастливую развязку. В конце декабря строители передадут дольщикам ключи от 111 квартир. Люди ждали этого четыре года. Подробности узнавала корреспондент «360».

    Ключи от 111 квартир получат дольщики из Дубны до конца года

    «Дом обещали сдать в 2018-м, в договоре был год на достройку. Но в 2019 неожиданно умер собственник фирмы — и началась такая чехарда. Наследники делились, вступали в наследство. То есть сначала они вступили в наследство, потом выяснилось, что имущества уже нету», — рассказывает дольщица Лада Дмитриева.

    Ключи от 111 квартир получат дольщики из Дубны до конца года | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Так прошло 4 года, и все это время семья Дмитриевых находилась в подвешенном состоянии. Хорошо хоть годы ожидания они коротали в 3-комнатной квартире. А вот их соседи — Панкрашкины — за это время намучались.

    «Мы живем в однокомнатной квартире с двумя детьми вчетвером все это время. Потому что на самом деле каждый раз нам говорили, что вот-вот дом сдастся, и мы не хотели переезжать на съемное жилье или покупать еще одну квартиру. Мы все это время жили в надежде», — делится дольщица Юлия Панкрашкина.

    Ключи от 111 квартир получат дольщики из Дубны до конца года | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Дольщиков кормили завтраками, пока в ситуацию не вмешалось областное правительство. Застройщика объявили банкротом и Минжилполитики нашло нового инвестора. А в августе 2020-го на месте стройки побывал губернатор региона Андрей Воробьев.

    Сейчас на объекте работает 50 человек — плотники, сантехники, электрики. Но больше всего жители переживали за недоделанную крышу.

    Результат проверил глава Дубны Сергей Куликов. Вместе с гендиректором компании-застройщика и собственниками квартир они осмотрели новое покрытие и коммуникации.

    «Все здесь вскрыто, проверено. Все сливы прочищены, ливневка восстановлена», — отметил гендиректор компании-застройщика Сергей Паршаков.

    Ключи от 111 квартир получат дольщики из Дубны до конца года | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    «Самое главное, что жильцы воспряли духом. Это важно для наших семей — 94 семьи, представляете. Это будет праздник для всех нас», — сказал глава Дубны Сергей Куликов.

    Ключи от 111 квартир получат дольщики из Дубны до конца года | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    Строители подтвердили — ключи от квартир 111 дольщикам вручат в конце декабря. Еще 115 — это жители соседнего дома — отметят новоселье в 2022 году. И последние 28 человек переедут в новый дом в октябре 23-го.