Подмосковье 23 ноября 2022, 16:46 Ключи еще от 30 новых квартир выдали сиротам и переселенцам из аварийного жилья в Истре

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В этом году в городском округе Истра 18 семей переселенцев из аварийного жилья и 18 сирот получили собственные квартиры. Вручение ключей от нового жилья прошло в администрации округа.

На днях в администрации городского округа Истра в торжественной обстановке ключи от новых квартир передали трем семьям. Это стало возможным благодаря муниципальной программе переселения граждан из аварийного жилья. Также получили ключи от своего жилья сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей.

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Теперь главной заботой для счастливых собственников станет вопрос — как обставить комнаты.

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«Конечно, хочу пожелать вам большого человеческого счастья. Новая жизнь, новая квартира. Пускай все некрасивые стены останутся в прошлом, пускай вам благоволит удача, успех, все ваши желания исполняются и в ваших семьях будет свет, тепло и радость», — сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

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