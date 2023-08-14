Подмосковье 14 августа 2023, 18:04 Ключевые экономические показатели ОЭЗ «Дубна» выросли в первом полугодии Unsplash

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Особая экономическая зона «Дубна» подвела итоги работы в первом полугодии 2023-го. Согласно данным, ОЭЗ продемонстрировала рост плановых показателей во всех областях.

За отчетный период резиденты «Дубны» создали 892 рабочих места, что почти на 200 больше, чем за весь предыдущий год.

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«Благодаря увеличению штата и повышению зарплат сотрудников — в среднем это более 80 тысяч рублей — на 40% увеличились отчисления во внебюджетные фонды», — заявила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Она также отметила, что отчисления в консолидированный бюджет Подмосковья выросли почти на 30%, до 762 миллиона рублей. Среди всех российских ОЭЗ технико-внедренческого типа «Дубна» вошла в число лучших по эффективности в рамках рейтинга Минэкономразвития в 2022 году.

«Благодаря активной поддержке правительства Московской области, огромной заинтересованности инвесторов в достижении результатов и развитии своих проектов, а также эффективности команды управляющей компании мы не только справились с принятыми на себя обязательствами, но и перевыполнили намеченные планы», — прокомментировал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев.

По предварительным данным, в этом году ОЭЗ может обновить рекорд по выручке от реализации высокотехнологичной продукции. В прошлом году эти показатели составили 41,5 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста. Он подчеркнул, что главная задача властей — адаптация экономики к вызовам.

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