«Ключевое — занятость». Воробьев рассказал о помощи в трудоустройстве людям в Подмосковье
Воробьев рассказал о ярмарках вакансий в Подмосковье
Люди в Московской области не останутся без работы, несмотря на закрытие многих предприятий из-за санкций. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
Для трудоустройства жителей в регионе проводят ярмарки вакансий.
«Мы устраиваем сессии, их еще называют ярмарками. Цель — предложить работу. В первый раз 1,5 тысячи пришло на выбор новой работы, 500 уже нашли себе применение», — сказал он.
Воробьев сообщил, что в Подмосковье из-за санкций прекратили работу около 200 иностранных предприятий. Работу могут потерять сотрудники аэропортов Шереметьево и Домодедово.
Ключевое — занятость. Человек может планировать будущее и настоящее, когда у него есть работа
Андрей Воробьев
губернатор Подмосковья.
Власти также помогут предприятиям, которые занимаются импортозамещением.