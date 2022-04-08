Люди в Московской области не останутся без работы, несмотря на закрытие многих предприятий из-за санкций. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Для трудоустройства жителей в регионе проводят ярмарки вакансий.

«Мы устраиваем сессии, их еще называют ярмарками. Цель — предложить работу. В первый раз 1,5 тысячи пришло на выбор новой работы, 500 уже нашли себе применение», — сказал он.

Воробьев сообщил, что в Подмосковье из-за санкций прекратили работу около 200 иностранных предприятий. Работу могут потерять сотрудники аэропортов Шереметьево и Домодедово.

Ключевое — занятость. Человек может планировать будущее и настоящее, когда у него есть работа Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Власти также помогут предприятиям, которые занимаются импортозамещением.