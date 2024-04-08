Подмосковье 08 апреля 2024, 14:05 Клинскую школу реконструируют к 2025 году фото ДЗСК МО

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Министерство имущественных отношений Московской области согласовало Дирекцию заказчика капитального строительства для предоставления земельного участка в Клину на улице Чайковского, дом № 14. Он будет использован для масштабной реконструкции школы.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сообщила, что площадь нового здания школы составит порядка 12 тысяч квадратных метров.

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«Школа была основана в 1945 году и требует обновления», — добавила Наталья Адигамова.

Специалисты выполнят демонтаж нескольких блоков здания, реконструируют бассейн, площадь которого составляет порядка 540 квадратных метров.

Кроме того, будет выполнено благоустройство прилегающей территории и оборудована парковка на 80 машиномест.

Все работы планируется закончить в следующем году.

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