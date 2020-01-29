День на отдых, затем снова в бой. Клинские каратисты заняли 3-е место на соревнованиях в Париже

Команда каратистов возвратилась в Клин с международного чемпионата во Франции. Впереди — Дубаи и Зальцбург. Как бронзовые призеры Европы готовятся к следующему бою, узнал корреспондент «360».

После Парижа подмосковные спортсмены провели дома ровно сутки — увиделись с родными, пересобрали чемоданы, потренировались и сели на самолет в Сочи — там их ждут тренировочные сборы и подготовка к следующим соревнованиям. Вот такая она — жизнь профессиональных спортсменов.

«Около 200 дней в году — спортивные мероприятия, тренировки. Дома бываем редко, практически никому из наших родственников это не нравится», — поделился старший тренер сборной России по каратэ Сергей Зотов.

Источник фото: телеканал «360»

Даже посмеяться от души спортсменам удается редко: участникам сборной нельзя расслабляться, малейший промах — и они выпадают из обоймы, а в спину уже дышат следующие претенденты. А потому — тренировки, сборы, выступления. Они жертвуют семьями, друзьями, дети живут с ними на базах и на татами. Это общие правила спорта высоких достижений. А ведь у каждого есть своя места и своя цель.

Источник фото: телеканал «360»

«У кого-то предел — Олимпиада, у кого-то — чемпионат мира или чемпионат Европы. То есть — кто какие цели наметил. И когда их достигает, уже со спокойной душой завершает карьеру», — рассказала мастер спорта международного класса и член сборной России по каратэ Ирина Троицкая.

Но сейчас в планах у ребят не карьеру завершить, а пройти российские майские квалификации и заслужить право представлять страну на международном чемпионате. Плюс — еще как минимум три крупных международных схватки в Дубаи, Зальцбурге и Баку. Планов на этот год достаточно, да и запас медалей пополнить надо.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы планируем две медали с первого по третье место. Вот такая у нас вилочка, все равно даем себе шансик. Понимаете, если запланируем золото, а привезем серебро — это провал. Поэтому планируем с первого по третье место, две медали», — пояснил старший тренер сборной России по каратэ Сергей Зотов.

Девушки в команде — мягкие и красивые, парни — добрые и улыбчивые, но на татами они жесткие и боевитые, и сделают все, что от них зависит, и даже чуть больше.