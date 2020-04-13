Клинская больница примет пациентов с COVID-19. Ее перепрофилировали за неделю

Там появилось инфекционное отделение. Врачи смогут принять более ста пациентов одновременно. Об этом рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Сейчас стационар готовят к открытию. На финишную прямую вышли работы по монтажу оборудования и уборке помещений.

В четырехэтажной больнице площадью 3,5 тысячи квадратных метров оперативно создали санпропускник с изолированными «грязной» и «чистой» зонами в приемном отделении. Вместе с тем полностью наладили систему медицинских газов в палатах. Также в учреждении заменили двери, светильники и привели в порядок потолки.

Все это выполнено буквально за неделю. Строители трудились в три смены, что позволило завершить работы в срок Владимир Локтев.

Клин стал одним из 14 округов Подмосковья, где действующие больницы перепрофилируют для пациентов с COVID-19. Сейчас работы завершили уже в Звенигороде, Подольске и Талдоме.

В кратчайшие сроки в регионе перепрофилируют и подготовят к приему пациентов 16 инфекционных центров в 14 городах, а также два корпуса МОНИКИ.

Всего в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах. За время пандемии спасти не удалось 148 человек. Из больниц выписали уже 1470 пациентов, поборовших COVID-19.