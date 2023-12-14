Подмосковье 14 декабря 2023, 18:00 Клинику микрохирургии глаза откроют на месте заброшенной больницы в Электростали Главгосстройнадзор МО

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На месте заброшенной инфекционной больницы в Электростали появится клиника микрохирургии глаза. Реконструкция здания уже началась 4 декабря. Работы планируют завершить в августе 2024 года.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, сейчас строители завершают уборку территории и уже подключили здание к коммуникациям.

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Долгое время здание площадью 1,4 тысячи находилось в полуразрушенном состоянии. Теперь там откроют офтальмологическую клинику и центр микрохирургии глаза «Эльвизус». Такие учреждения уже работают в Московской, Ярославской, Владимирской и Вологодской областях. Получить помощь там можно будет как платно, так и по полисам ДМС и ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ответил на вопрос к президенту о больнице в Балашихе. Государственный контракт на ее строительство заключили 6 декабря.

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