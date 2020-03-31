Частная клиника в Подмосковье сможет принять 400 пациентов с коронавирусом. Лечить больных будут бесплатно

Частная клиника МЕДСИ в Красногорском округе готова к приему пациентов с коронавирусом с 1 апреля. Для этого весь персонал прошел дополнительное обучение, а в центре появились новые аппараты ИВЛ и реанимационные койки. Лечить больных будут бесплатно по полисам ОМС и ДМС.

Источник фото: телеканал «360»

Весь персонал красногорского отделения МЕДСИ прошел подготовку перед работой с коронавирусом. 600 человек в течение недели учились облачаться в защитные костюмы, прослушивали технику безопасности. В конце обучения медики сдали экзамен.

«Предварительно мы готовы. Дальше мы в любом случае, как и многие клиники, которые перепрофилируются, будем все настройки делать по требованию, по ходу дела», — отметила Татьяна Шаповаленко, главный врач Клинической больницы МЕДСИ в Отрадном.

Дополнительные реанимационные койки, дополнительные аппараты ИВЛ — всего их здесь 40, кислород подведен в каждую палату. В неделю в МЕДСИ планируют размещать по сто пациентов. 10% могут разместить в реанимации. Всего клиника сможет принять до 400 больных с COVID-19.

Привозить пациентов будут на обычной скорой, лечение будет предоставляться бесплатно по медицинским полисам ОМС и ДМС. Плановые приемы в этой клинике прекращены. Всех стационарных пациентов перевели в другие центры МЕДСИ.