Подмосковье 03 апреля 2024, 22:40 Клинический фармаколог начал работу в подмосковном центре материнства и детства АРХИВ / МОЦОМД

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Новый врач-клинический фармаколог Алексей Ермилин приступил к работе в Московском областном центре охраны материнства и детства. Доктор окончил РНИМУ по специальности «Педиатрия».

Как рассказали в подмосковном Минздраве, Ермилин совмещает клиническую работу с научной и преподавательской деятельностью, а также он является ассистентом кафедры клинической фармакологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

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По словам главного врача Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяны Мельник, привлечение кадров — одно из главных направлений программы первичного звена здравоохранения.

«Сотрудникам оказываются социальные меры поддержки: компенсация аренды жилья, социальная ипотека», — рассказала Мельник.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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